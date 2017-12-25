"BM'den çıkan Kudüs kararı anlamsız"

YENİ MESAJ/KAYSERİ

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu’nda bu haftaki adres Kayseri'ydi. Sempozyum Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kayseri İl Başkanı Rüştü Karataş'ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Karataş, "19 Aralık 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk soğuk bir kış günü Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'mize teşrif ediyor. O gün 10 binden fazla Kayserili Atamızı karşılayıp, bu kutlu mücadelesinde tam destek verip, hoş geldin Atatürk dedik. 98 yıl sonra bugün Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliği için vermiş olduğu mücadelede Kayseri olarak tam destek verip, hoş geldin diyoruz. Bu programların milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

Atatürk'ün Kayseri'ye hizmetleri

Sempozyumda Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köker de bir selamlama konuşması yaptı. Atatürk'ün Kayseri ziyaretinde yaşanan büyük coşkuyu anlatan Köker şunları söyledi: "Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'nin kendisini gönülden karşılamasına hediye olarak Kayseri'ye tayyare fabrikası kurulması kararını vermiş ve tayyare fabrikası 1926 yılında Kayseri'de kurulmuştur. Bu fabrikada yaklaşık 300 uçak üretilmiştir. Atatürk o günün ilmiyle bu milletin yücelmesi için elinden geleni yapmıştır. Atatürk'ün Kayseri'ye geldiği dönemde nüfusunun yüzde 80'i Müslüman’dı, yüzde 20'si gayrimüslimdi, şu anda Kayseri'nin yüzde 99'u Müslüman. Atatürk'ün eseri bu. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'in yaptıklarını görmeden onu değerlendirmek çok yanlış olur."

İki oturum yapıldı

Atatürk Vatandır Sempozyumu iki oturum halinde yapıldı. Dr. Abdullah Terzi başkanlığında yapılan ilk oturumda Fuat Şengül, Nuri Kaplan, Hasan Hüseyin Tekin, Emre Polat ve Seçil Mumcuoğlu konuştu.

Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu başkanlığındaki ikinci oturumun konuşmacıları ise Ahmet Hamdi Kepekçi, İbrahim Berk, Ahmet Erimhan, Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, Muharrem Bayraktar ve Selim Kotil’di.

Atatürk hutbe hazırlattı

Yeni Mesaj gazetesi Başyazarı Muharrem Bayraktar konuşmasında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı Hoş Geldin Atatürk'ü anlattı.

Bu kitapta Atatürk tarafından hazırlatılan 51 hutbeye yer verildiğini ifade eden Bayraktar, "Hutbelerin tamamı Arapça okunurdu. Mustafa Kemal Rıfat Börekçi'ye, 'hocam vatandaş okunan hutbelerden hiçbir şey anlamıyor. Burada murat Müslüman’ın bir şeyler anlaması değil mi? O zaman hutbeleri Türkçe okutalım ve vatandaş da bunlardan bir şeyler anlasın. Dinlediğini gitsin ailesine anlatsın. Tamam mı, tamam. O zaman hutbeleri beraber tespit edelim' diyor. Dikkat edin Rıfat Börekçi'ye 'sen hutbe hazırla' demiyor, ‘beraber hazırlayalım' diyor. Sene 1927. Masanın bir tarafında Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi hoca diğer tarafında Reis-i Cumhur Mustafa Kemal. Bugün birilerinin dinsiz dediği Atatürk ve Rıfat Börekçi oturup hutbe konusu yazıyorlar. 51 tane hutbe hazırlıyorlar. Bu hutbeler Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabında var. Bir hutbe konusu şu; Kamil bir mü'min nasıl olunur? Gazi Mustafa Kemal Müslümanlara imanın, ahlakın, kulluğun, peygamberin, Ramazan’ın ve daha yüzlerce konunun ayet ve hadislere dayanılarak anlatılmasını istiyor" dedi.

‘Atatürk'ün hazırlattığı hutbeleri okusunlar’

"Bugün bu Atatürk'e dinsiz diyenler var" diyen Muharrem Bayraktar şöyle devam etti: "Bu hutbeleri kim hazırladı, Atatürk. İşte bunun için Hoş Geldin Atatürk kitabından bu hutbeleri okuyun. Şimdi benim Atatürk'e dinsiz diyen bu zavallılara tavsiyem 1927'de hazırlanan bu hutbelerden 'Kamil bir mü'min nasıl olur' başlıklı hutbeyi okumaları. Bu zavallılar bu hutbeyi okurlarsa Allah'ın ve Peygamberin istediği bir kamil insanın nasıl olunacağını, çalmayan, çırpmayan ve yolsuzluk yapmayan bir siyasetin nasıl şekilleneceğini, kul hakkı yemeyen bir insan modelinin nasıl meydana geleceğini, ayakkabı kutularının konuşulmadığı bir ülkenin nasıl inşa edileceğini, gayesi Allah'a koşmak olan bir mü'minin ‘Suriye ile savaşmak caizdir’ diyen o kan dolu fetvaları verememesinin şifrelerine nasıl ulaşacağını bu hutbeleri okuyarak rahatlıkla bulabilirler. Dedikodu yapmasınlar bu hutbeyi bulup okusunlar."

"BM'den çıkan Kudüs kararı anlamsız"

Kayseri'deki Atatürk Vatandır Sempozyumun kapanış konuşmasını BTP Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil yaptı. "BM'den Kudüs kararı çıktı diye seviniyoruz. Daha önce onlarca benzer karar çıktı" diyen Kotil, "Bu kararlardan hangisi uygulandı, hiç biri. Bir tanesi müstesna, İsrail'in Lübnan'dan çıkması. Onu da BM uygulamadı. Bugünkü iktidarın şeytanın askeri diye iftira attığı Hizbullah İsrail'i Lübnan'dan kovdu. İsrail bir din devletidir. İsrail'de Yehova’ya inanmadan önce gelen inanç Siyonizm'dir. Siyonizm'in temeli Mescid-i Aksa'nın altında olduğu iddia edilen Süleyman tapınağının yeniden inşa edilip Kudüs'ün başkent olması, bütün dünyanın hâkimiyetinin Yahudi’ye geçmesidir. Sonra Hıristiyan ve Yahudiler beraber olup Müslümanları Armegedon savaşında yok edecekler, yeryüzü Yahudilerin, gökyüzü Hıristiyanların olacak, yerin altın da Müslümanlara... Yahudiler ve Hıristiyanlar bu inançta. Müslümanlar için de Mescid-i Aksa Allah'ın etrafını bereketli kıldığı yerdir. Müslümanların ilk kıblegahıdır. Miraç'ta Rasulullah Efendimizin bütün peygamberlere iki rekat namaz kıldırdığı yerdir. Yani orası Müslümanlarla Yahudi ve Hıristiyanların mücadele edeceği olayın tam merkezidir. Şimdi Allah ayetinde 'Mescid-i Aksa her tarafıyla mukaddestir' buyuruyor bunlar da Mescid-i Aksa'nın batısını verdim İsrail'e diyor. Senin babanın çiftliği mi orası? Allah Mescid-i Aksa'nın batısını da doğusuna mübarek kılmıştır. Siz kim oluyorsunuz da Allah'ın ayetlerini bölüyorsunuz? Hz. Muhammed (sav) Kırtas Olayı’nda 'Yahudi ve Hıristiyanları bu topraklardan çıkarın' demiştir. Şimdi iktidar Papa ile görüşüyor. Allah Resulü ‘Papa'yı da papazı da oradan çıkarın’ dedi. Siz kim oluyorsunuz ki Allah ve Resulünün ölçüleriyle oynuyorsunuz? Siz bu işi yapamazsınız çünkü sizin geleneğinizde bu yok" dedi.

‘Yahudi'yi Filistin'e ilk yerleştiren Abdülhamid'dir’

Konuşmasında "Yahudi'yi Filistin'e ilk yerleştiren 2. Abdülhamid'dir" diyen Kotil şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "46 adet ziraat kolonisi kurdurdu Filistin'de. Kime? Rothschild Yahudi ailesine. Bu aile İsrail'i kuran en büyük ailesidir. İsrail'i kuran bu Yahudi ailesinin zenginliği nereden geliyor biliyor musunuz? Rockefeller ailesinin zenginliği Amerikan petrollerinden, Rothschild ailesinin zenginliği ise Bakü petrollerinden gelir. Bakü - Batum arasında demiryolu yaptırtıp bütün Bakü petrollerini dünyaya sattırtan 2. Abdülhamid’dir. Yetmedi. Osmanlı Bankası Bankı Şahane-i Osmaniye’nin yani Osmanlı'nın parasını basan Osmanlı Bankası’nı Rothschild ailesine veren 2. Abdülhamid'dir. Bütün bunları tamamını Cumhuriyeti kurar kurmaz Yahudi’den alan Mustafa Kemal'dir. O yüzden bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmezler. O yüzden Prof. Dr. Haydar Baş'ı karartmaya çalışıyorlar."

‘Türkiye'nin madenleri yabancılara verildi’

"Bu ülkede İsrail'i kuran Theodor Herzl anılmadı mı? Bir hafta önce İsrail'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden Hanuka Bayramı’na Türkiye'nin büyükelçisi katılıp mum yakmadı mı? Orada Cumhurbaşkanının mesajını okumadı mı" diye soran Selim Kotil şöyle devam etti: "Bugün bu topraklarda Rothschild ailesine ait Rio Tinto'nun, Anatolia Minerals'in petrol kuyularını, altın madenlerini neden yasaklamıyorsun? Türkiye'nin bütün madenlerini yüzde 2'si devletin, yüzde 98'i Yahudi’nin olmak üzere bunlara veren değil misiniz? Sevgili milletim halimizin nereye geldiğini görmüyor musunuz? Bana 100 lira verin desem vermezsiniz ama bütün bu kaynakların Yahudi’ye verilmesine göz yumuyorsunuz. Neden Prof. Dr. Haydar Baş'a el vermediniz? Neden bu gerçekleri görmüyorsunuz? Halimizin Filistin gibi olmasını mı bekliyorsunuz?"