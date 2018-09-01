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BM'den İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanabilecekler için son derece endişeli olduklarını söyledi

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:22
BM'den İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanabilecekler için son derece endişeli olduklarını söyledi. Suriye kriziyle ilgili gerçekleştirdiği Ortadoğu turu kapsamında Lübnan'da bulunan Grandi, başkent Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizinin askeri seçeneklere dönüşmemesi için çözüm bulmaya yoğun mesai harcadıklarına işaret eden Grandi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer yetkililerin duyurduğu gibi İdlib bölgesinde yaşanabileceklere dair ciddi anlamda endişe duyduklarını kaydetti. Sivillerin hayatlarını mümkün olduğunca kurtarmayı umduklarını söyleyen Grandi, "Bu (İdlib), Suriye'deki savaşın bir sonraki büyük aşamasıdır ve çok kanlı olabilir. Arzumuz bunun olmamasıdır.

Suriye hükümeti, sivillerin kurtarılması için çaba göstereceğini belirtti. Ancak biliyorsunuz ki Lübnan dahil herkesi endişelendiren karışık bir durum söz konusu." diye konuştu. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, donörler (bağışçılar) tarafından, birkaç yıldan beri Suriye mültecilerin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye yapılan yardımların sürdürülmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

 Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci için en iyi çözümün ülkelerinde güvenli ve rahat bir hayata kavuşmaları olduğunu aktardığına işaret etti.
AA

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