BM'den Türkiye'yi bölme hamlesi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu, şok bir rapora daha imza attı. Rapor, BM'nin Güneydoğu'ya ilişkin hazırladığı az sayıdaki raporlarından biri olma özelliğini taşıyor. BM'nin bu adımıyla Güneydoğu'da yaşanan bölücü terör eylemleri uluslararası platforma taşınarak, Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması ve bölünme sürecine sokulması hedefleniyor.

BM insan hakları yetkilisi Zeid Raad al Hussein başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan raporda Güneydoğu'da 18 ay devam eden operasyonlar sırasında aralarında '800 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, ciddi insan hakları ihlalleri' yaşandığı savunuldu. 25 sayfalık raporda Temmuz 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında Türk güvenlik güçlerinin operasyonlarında 'ağır yıkım, öldürme ve birçok diğer ciddi insan hakları ihlallerine' ilişkin iddialara yer verildi.

BM raporunda hükümete, iddia edilen ölümler ve diğer ihlallerle ilgili soruşturma açması çağrısı yapıldı. Raporda, BM denetçilerinin bir yıl süren çabalarına karşın Güneydoğu'daki kentlere giremedikleri savunuldu. Bölgede yaşayanların tanıklıkları ile uydu görüntülerine yer verilen raporda, 'ağır silahlarla meskun mahallerin büyük yıkıma uğratıldığı' iddia edildi. Rapora göre, bölgede 500 bine yakın kişinin operasyonlar nedeniyle evlerinden edildiği belirtildi.

İlk adım geçen yıl atıldı

Raporu hazırlayan komisyonun başkanı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad Al Hussein, 13 Eylül 2016'da yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ilgili hak ihlalleri başvuruları almaya devam ettiklerini dile getirerek, “Güneydoğu’daki durumla ilgili Hükümetin etkili bir inceleme için ekibime izin vermesi gerek. Hükümetin sahsıma yönelik davetine teşekkür ediyorum ancak ekibimin gitmesiyle ayni değil. Güneydoğu’daki durumla ilgili Cenevre'de bir izleme ekibi kurduk” açıklamasını yapmıştı.

Güneydoğu’yu kaşıyorlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 4 Kasım 2016'da da yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'de 110 binden fazla kişinin gözaltına alınması veya görevden uzaklaştırılmasının ile HDP'li milletvekillerine yönelik gözaltı ve tutuklamaların 'kabul edilemez' olduğunu açıklamıştı. HDP ise Ağustos 2015'te Doğu ve Güneydoğu'da yargısız infazlar yapıldığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu.