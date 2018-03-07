Bodrum'da deniz dibi temizliği sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Belediye dalış ekibince Turgutreis Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, denizden cam ve plastik şişe, teneke kutu, şezlong parçası, plastik boru ve sandalye gibi birçok atık madde çıkarıldı. Çuvallarla bir teknede biriktirilen atıklar, Turgutreis Balıkçı Barınağı'nda karaya çıkarıldı.

Atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderilmeden önce bir süre sergilendi. Atıkları inceleyen Eda Yurttaş, yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok üzülüyorum. Sandalye bile çıktı" dedi. Dalış ekibi kaptanı Deniz Büyüksöylemez, denizin temiz tutulması konusunda herkesin duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu. Deniz dibi temizlik çalışması, bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. AA