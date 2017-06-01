Boğaz'daki kaçak yapılar yıkılıyor

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılara yönelik çalışmalar kapsamında son 15 günde mevzuata aykırı yapılaşmanın olduğu 4 noktada yıkım gerçekleştirildi. Türkiye'nin en güzide yerlerinden İstanbul Boğazı'nı korumaya, mevzuata aykırı yapılaşmayı önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Boğaz'daki yapıları incelemeye alan yetkililer, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapıları bir bir yıkıyor. Bu kapsamda son olarak Perşembe günü Kuruçeşme'deki bir denizcilik şirketine ait olduğu belirtilen 3 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı. Söz konusu bina, son 15 gün içinde yıkım gerçekleştirilen dördüncü nokta oldu.

Huqqa da nasibini aldı

Daha önce de Boğaz kıyısındaki Kuruçeşme'de bulunan alkolsüz eğlence mekanı Huqqa'nın The Market bölümü, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak olduğu tespit edilen mekana tebligat yollayıp gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti. Ardından, İstanbul'un en popüler mekanları arasında yer alan ve yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'da da aynı işlem uygulandı.



Belediye ekiplerince, encümen kararına istinaden Reina'nın mevzuata aykırı kısımları yıkıldı. Yine belediye encümenince verilen kararla, geçen hafta Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı bazı yapılar yıkılmıştı. AA