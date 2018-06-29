Boğaziçi'nde mezuniyet coşkusu

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2017-2018 dönemini başarıyla tamamlayan 1.778 lisans, 522 yüksek lisans, 87 doktora öğrencisi diploma almaya hak kazandı. Bu yıl mezunlardan 94’ü iki bölümü aynı anda bitirerek Çift Anadal Diploması ile mezun oldu. Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Bulunduğunuz kurumu ve hatta dünyanın neresinde olursanız olun, içinde bulunduğunuz ülkeyi bir sonraki başarıya taşıyan sizler olacaksınız.

Yarınları şekillendiren Boğaziçi’ni yeni başarılara birlikte taşıyacağımıza güveniyoruz. Artık tescilli birer Boğaziçilisiniz. Aldığınız bu diplomalar, gösterişli birer kâğıt olmanın çok ötesinde, tek tek imzalarken büyük mutluluk duyduğum, emek dolu, çaba dolu, akıl dolu ve daha da çok güçlü duygularla bezenmiş birer hafıza olacak hepiniz için. Bu diplomalar Boğaziçi kimliğinizin çok değerli yazılı birer belgesidir hiç şüphesiz" dedi.

Bu yıl Fatih Dinç ve Berkay Turan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerini, Ceyda Ceylan ise İşletme ve İktisat Bölümlerini 3.99 genel not ortalamasıyla aynı anda bitirip Çift Anadal Birincisi oldu. Söz konusu öğrenciler aynı zamanda fakülte birincisi olurken, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü 3.99 genel not ortalaması ile bitiren Afşar Onat Aydınhan ile birlikte üniversite birinciliğini de paylaştı. Mezuniyet töreninde marjinal bir grup rektör Mehmed Özkan'ı protesto etti. HABER MERKEZİ

