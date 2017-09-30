'Bölgedeki planları akamete uğratacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, "Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Burada bir referandum oldu. Bir inatla, siyasi ikbal adına ateşle oynayan IKBY, bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bunların geleceğini karartan, ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları maceraya sürükleyen siyasetçilerle işimiz var. Türkiye'nin güney sınırlarında bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesidir. Bölgeye yönelik bütün ilişkilerimiz bundan sonra Irak merkezi yönetimiyle yürütülecektir. Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir."