Bomba iddia! Türkiye, ABD'den Brunson'a karşılık iki talepte bulundu...

Türkiye ile ABD arasında Papaz Andrew Brunson ve yaptırım krizine ilişkin görüşme trafiği çeşitli düzeylerde sürüyor.

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gönderilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti Ankara'ya döndü ancak yapılan görüşmelerde krizin aşılması konusunda mesafe alınabildiğini söylemek mümkün değil.

Krizi aşmak şöyle dursun ABD tarafı, krizi geride bırakmak için aşılması gereken çıtayı daha da yükseltti. ABD tarafı, Washington'da görüşeler yapan Türk heyetinden yeni şartlar talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türk heyetine,sadece papaz Brunson'ın serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye'de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz'un da tahliyesinin gerekli olduğu bildirildi.

ABD tarafı Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt de istedi. ABD'lilerin bu talepleri karşılık bulmayınca görüşmelerin tıkandığı ifade ediliyor.

Ankara'dan önceki gün yapılan açıklamalarda, Türkiye ve ABD arasında ön mutabakatın sağlandığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti.

Yaptırımların ayak sesleri

ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ile ABD arasındaki kriz konusunda karamsar bir tablo çizdi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Türk heyetin temaslarıyla krizin aşılamadığını ve Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanması ihtimalinin arttığını ileri sürdü.

Habere göre ABD yönetiminin yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı pastörün derhal serbest bırakılması konusunda garanti alamadığını söyleyen Amerikalı yetkililer, "Bu durum iki ülke arasındaki krizi derinleştiriyor ve Trump yönetiminin yeni cezalandırıcı adımlar atması için zemin hazırlıyor.

Washington'daki üst düzey görüşmelerde ABD'li ve Türk yetkililer, Türkiye'nin ekonomisini karmaşaya sürükleyen çıkmazda dönüm noktası olabilecek bir çözüm üretemedi" ifadelerini kullandı.

Dolarda yeni zirve

Wall Street Journal'in haberinin ardından Türk Lirası, dolara karşı erimeye devam etti. Çarşamba akşam saatlerinde tarihi zirvesini tazeleyen Dolar/TL kuru, Perşembe günü yükselişini sürdürerek 5.4487 ile rekorunu tazeledi.

Türk lirasının dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 3'e yaklaştı.

Kurdaki bu yükseliş, Türkiye'den ABD'ye giden heyetin görüşmeleriyle ilgili gelen haber akışının ardından yaşandı.

Euro/TL kurunda da 6.3221 ile rekor kırıldı.

Reuters: ABD, Brunson'sız bir anlaşma istemiyor

Reuters haber ajansına konuşan ve 'her iki tarafın da görüşmelerdeki tutumunu bildiği' belirtilen eski bir ABD'li yetkili, Türk heyetinin Ankara'ya elinde somut bir şeyle dönmek istediğini, bu yüzden de bir şekilde bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini söyledi.

Aynı eski yetkili, "ABD tarafının ise Brunson serbest bırakılana kadar kapsamlı bir anlaşmaya varacağını zannetmiyorum" dedi ve Türkiye'nin Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında ABD Hazine Bakanlığı'nın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Halkbank'a vermesi muhtemel cezayı düşük tutmasını da masaya getirdiğini öne sürdü.

Aynı yetkili, Türkiye'nin bir diğer talebinin de İran yaptırımlarıyla ilgili davada hüküm giydiği için halen ABD'de cezaevinde yatan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tahliye edilmesi olduğunu vurguladı.

Ancak Bloomberg haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Brunson serbest bırakılana kadar Halkbank ya da Atilla meselesini masaya getirmeyeceklerini söyledi.