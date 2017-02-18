Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Bombacı teröristi evinde saklamış

Adana Valiliği’ne bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı olayın ardından 150 kilo bomba ile emniyet müdürlüğü binasına saldırmak isterken etkisiz hale getirilen teröristi evinde sakladığı ileri sürülen kişi tutuklandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:14
Bombacı teröristi evinde saklamış

 Adana Valiliği’ne bombalı araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından 150 kilo bomba ile emniyet müdürlüğü binasına saldırmak isterken etkisiz hale getirilen teröristi evinde sakladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı, karısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makama gelmesine kısa bir süre kala patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen “Direj” kod isimli terörist etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti. Olayı, bölücü terör örgütü PKK üstlenmişti. Patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri teröristlerin yakalanması ve belirlenmesi için çalışma başlatmıştı. Polis yaptığı çalışmada, bölücü terör örgütü PKK’nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu “Halo Dayı” kod isimli Eyüp Çelik’in patlamayı planladığı ve keşif yaptığını, “Dilber” kod isimli bir teröristin bomba yüklü aracı valilik personel otoparkına park edip daha sonra taksiye binerek bombayı patlattığını belirlemişti. Eyüp Çelik ise yapılan operasyon ile yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 
Çelik’in ifadesine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı eylem yapmak isterken öldürülen “Direj” kod adlı teröristin eylem öncesi Gülbahçesi Mahallesi’nde İhsan T.’nin dini nikahlı eşi Bedriye T. ile birlikte yaşadığı evde saklandı. Polis bu bilgi doğrultusunda eve baskın yapıp karı kocayı gözaltına aldı. Emniyete getirilerek günlerce sorgulanan zanlılardan kocanın valilikte bombalı eyleme de yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İhsan T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Bedriye T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA
Anahtar Kelimeler:
BombacıTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
Bir koyun beşiz doğurdu
Bir koyun beşiz doğurdu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim