Bonzai bağımlılığı artıyor

Doğal olmayan ortamlarda üretilen bu sentetik madde, son derece büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Tek bir dozda bile ölüme kadar götürebilen bonzai bir anda korku, öldüğünü düşünme, halüsinasyon gibi etkilere sahip.

Çeşitli kimyasalların bazı bitkilerin yapraklarına emdirilmesiyle yapılan bonzai, kurutulmuş ot halinde satılıyor. Verilere göre Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor. Bu korkunç zehir kullanıcılarda kan basıncında hızlı artış ve nabız yükselmesi, şiddetli ağız kuruluğu, göz kızarıklığı, halüsinasyon hayal görme, ortam seçememe nerede olduğunu hatırlayamama, geçici körlük ve geçici felç durumu etkileri yaratıyor.

Geçici felç etkisi nedeniyle de kullanıcılar, yaşayan ölülere, yani zombilere dönüyor. Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor. Bonzai kullananların yüzde 5’i 9-13 yaş aralığında. Yılda yaklaşık 400 kişi bonzaiden hayatını kaybediyor. Tedavi olmak için AMATEM’e başvuranların sayısı yılda 6 bin civarında.

En yüksek ölüm oranı yüzde 49 ile İstanbul’da. İkinci şehir yüzde 10 ile Antalya. Üçüncü ise yüzde 7 ile Adana.

HABER MERKEZİ