Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96661
ALTIN
188.909
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0467
EURO
5.3211

Bor madeninde 'bire bin katılacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulacak bor karbür tesisinde daha nitelikli ürünler üretip satacaklarını belirtti

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:34
Bor madeninde 'bire bin katılacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulacak bor karbür tesisinde daha nitelikli ürünler üretip satacaklarını belirterek, "Bor madeni çıplak vaziyette tonu 200 dolar iken, daha yüksek nitelikli ürünlere dönüştürdüğünüz zaman 300-400 bin dolarlara kadar çıkabilen bir değer söz konusu oluyor. Bu da demektir; bire bin katıyorsunuz" dedi. Dünyadaki bor pazarının yüzde 55'inin Türkiye'nin elinde bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, "Eti Maden mili kuruluşumuz, bor üretiminin tamamını üstlenmiş durumda. Çin'den Asya pazarından Amerika pazarına kadar dünyadaki ülkelerin hemen hemen yüzde 70-80'ine ihracat söz konusu" diye konuştu. Dönmez, bu noktada bir strateji değişikliğine gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık madeni doğrudan satmak yerine işleyip bilgimizi, aklımızı üstüne katarak daha yüksek nitelikli teknolojik ürünlere dönük bir çalışmamız var. Çinli bir firma ile Bandırma'da bordan mamul bor karbür başta olmak üzere daha nitelikli ürünleri üretip satacağız. Bor madeni çıplak vaziyette tonu 200 dolar iken, örneğin bor karbür ürettiğinizde ki zırhlı araçlarda kullanabiliyorsunuz, rakam 40 bin dolara çıkıyor. Daha yüksek nitelikli ürünlere dönüştürdüğünüz zaman ise 300-400 bin dolarlara kadar çıkabilen bir değer söz konusu oluyor. Bu da demektir; bire bin katıyorsunuz. Aklınızı katarak ürüne değer katmış oluyorsunuz. Türkiye eğer sınıf atlayacaksa yüksek nitelikli teknolojik ürünlere geçmek zorunda. Biz de bakanlık olarak madencilik başta olmak üzere enerji alanında hem yerli kaynakların azami şekilde kullanılması, hem de yerli teknolojinin kullanılması ve üretilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunun meyvelerini de çok kısa bir süre içerisinde almış olacağız." AA

Anahtar Kelimeler:
MadenBor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamplar muson tehlikesi altında
Kamplar muson tehlikesi altında
Denizlerin kalitesi artık internette
Denizlerin kalitesi artık internette
Bayram ziyaretine tok gidin
Bayram ziyaretine tok gidin
Bayram trafiğine düzenleme
Bayram trafiğine düzenleme
'Terörle topyekun mücadele ediliyor'
'Terörle topyekun mücadele ediliyor'
Çatısında elektrik üretene vergi yok
Çatısında elektrik üretene vergi yok
Bu açık ürkütüyor
Bu açık ürkütüyor
Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme
Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme
Sağlık turizmi yeni gözdemiz
Sağlık turizmi yeni gözdemiz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim