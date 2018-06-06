'Bor stratejisi' açıklanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli 7 Haziran Perşembe günü açıklayacak.

Strateji kapsamında, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesi noktasında, dünyanın bu alandaki en ileri teknolojisinin transferi de sağlanacak. Söz konusu teknoloji transferi için bir de imza töreni gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak, bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklamasında, bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduklarını belirterek, "Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Çok yoğun bir çalışmayla bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tesisle ilgili açıklamalarımız olacak. Borun sadece kilosu 500, 10 bin dolar veya 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüştürülmesinde değil, bu proje kapsamında yerli ve milli işbirliğiyle ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel adımlar da atacağız" ifadelerini kullanmıştı. HABER MERKEZİ

