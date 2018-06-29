Borç kamburu... İşte Türkiye'nin kriz tellalı verileri

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Yüksek cari (döviz) açık ve yüksek dış borç Türkiye'nin belini büküyor. Türkiye, yaklaşık 57 milyar dolarlık cari açık ile ABD ve İngiltere'nin ardından dünyada 3. sırada geliyor.

Cari açık demek ekonomik kriz demek...

Türkiye, 1994 ve 2001 yıllarında yüksek cari açık nedeniyle sarsıcı ekonomik krizlerle karşılaşmıştı. Türkiye, son 15 yılda yaklaşık 565 milyar dolarlık cari açık verdi. Artan cari açığın etkisiyle ABD Doları, 4.92'ye kadar yükseldi.

ABD Doları, Cuma günü 4.58, Euro ise 5.34 liradan işlem gördü. Cari açığın yanı sıra yüksek dış borç da Türkiye üzerindeki gerilimi artırıyor.

Dış borç 2.1 trilyon lirayı aştı

Hazine Müsteşarlığı'nın 29 Haziran'da açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Mart itibarıyla 466.7 milyar dolar (2 trilyon 134 milyar lira), net dış borç stoku ise 303.2 milyar dolar (1 milyar 386 milyar lira) olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı milli gelirini dikkate alarak, brüt dış borcun milli gelire oranını yüzde 52.9 olarak hesapladı. 2017 yılı milli geliri TL olarak 3 trilyon 105 milyar TL idi.

Bu rakam dolar bazında 851 milyar dolardı. Bu veriler esas alındığında brüt dış borcun milli gelire oranı TL cinsinden yüzde 68.7'ye, dolar cinsinden ise yüzde 54.8'e ulaşıyor!

Dış ticaret açığının freni boşaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5.5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu. Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17.2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı. 5 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 41.4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.