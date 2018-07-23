Borun marifetleri saymakla bitmez

YENİ MESAJ / UŞAK

BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, MÜSİAD tarafından Uşak’ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada bor madeninin en fazla kullanıldığı sektörün cam endüstrisi olduğuna işaret ederek, "Borcam adında Şişecam’ın ürettiği bir ürünümüz de var. Bor, camın ısıya dayanıklı hale getirilmesinde kullanılıyor.

Bor madeni şu an için özellikle sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı" dedi. MR cihazlarının yapımında bor madeninin kullanıldığına işaret eden Yörükoğlu, şunları söyledi: "Sağlık sektöründe özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde radyoterapi tedavilerinde bor kullanılıyor.

Son günlerde kırıkların tedavisinde protez yapımında kullanılıyor. Demir-çelik sektöründe bir malzemenin yüzeyinin sertleştirilmesinde kullanılıyor. Borun en çok kullanıldığı üretim malzemelerinden biri de cam elyaf. Ayrıca askeri malzemelerde de bor madeninden yararlanılıyor.”

Bor ihracatından 854 milyon dolar

ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer de, dünyadaki ve Türkiye’deki bor rezervleri ve bölgesel bazda bor rezervinin tüketimine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dünyadaki bor rezervinin 4.5 milyar ton olduğuna dikkat çeken Keleşer, bunun 3.3 milyon tonunun Türkiye’de bulunduğunu vurguladı. ETİ Maden’in dünya üzerindeki pazar payının yüzde 57 oranında olduğunu kaydeden Keleşer, 2017 yılı sonu itibariyle borun Türkiye ekonomisine 854 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladığını belirtti.

Keleşer, “Bor ürünleri; temel olarak cam, seramik ve tarım sektörlerinde kullanılıyor. Bor, ana bileşen olarak kullanılmıyor. Yüzde 20 ile yüzde 0.01 arasında değişen oranlarda nihai ürünlerin bünyesinde katkı maddesi olarak yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yaptığı konuşmada, borun kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde son derece kıymetli bir maden olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki pazar payımıza baktığımızda ise, 2017 yılında yüzde 57 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan örneğin Amerika, toplam rezervin yaklaşık yüzde 5’ine sahipken, pazarın yüzde 27’sini elinde bulunduruyor. Elimizde bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız” dedi.