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Boşanma vakaları patladı

Türkiye'de son 10 yılda evlenenlerin sayısında görülen düşüşe karşın, boşanan çift sayısı yüzde 28.9 artış gösterdi. Son 10 yılda yaklaşık 1.2 milyon çift 'yollarını ayırdı'

04 Mart 2018 Pazar 17:45
Boşanma vakaları patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda evlenen çift sayısı yüzde 7.09 gerileyerek geçen yıl itibarıyla 596 bin 459 oldu. 2008 yılında bu rakam 641 bin 973 olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde boşanan çift sayısında ise yüzde 28.9 artış görüldü. Buna göre 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 128 bin 411'e yükseldi.

Boşanma rekoru 2015'te kırıldı

Boşanma sayısı 2009 yılında 114 bin 162, 2010 yılında 118 bin 568, 2011'de 120 bin 117, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305, 2014'te 130 bin 913, 2015'te 131 bin 830, 2016'da 126 bin 164 düzeyindeydi. Böylelikle 10 yılda boşanan toplam çift sayısı 1 milyon 218 bin 458'e ulaştı. Geçen yıl Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1.6 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 2.57 ile İzmir oldu. 

En çok boşanma 30-39 yaş grubunda

Öte yandan, Türkiye'de boşanmaların daha çok 30-39 yaşında gerçekleşmesi dikkati çekti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü. Boşanmaların yüzde 38.7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20.7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti. Buna göre, geçen yıl boşanan 128 bin 411 çiftin, 4 bin 74'ü bir yıldan az sürede yollarını ayırırken, 45 bin 647'si 1-5 yıl, 26 bin 599'u 6-10 yıl, 18 bin 485'i 11-15 yıl, 14 bin 229'u 16-20 yıl, 9 bin 131'i 21-25 yılda boşandı. Evliliğinin 26'ncı yılından sonra boşanan çift sayısı da 10 bin 107'yi buldu. AA

Geçimsizlik ilk sırada

Türkiye'de boşanma nedenlerinde ilk sırada geçimsizlik yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2013 yılında 'Boşanma Süreci Danışmanlığı' uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar 12 bin 144 çift bu hizmetten yararlanırken, çiftlerden 3 bin 405'i evliliğin devamı yönünde karar aldı. 


 

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
CiftTürkiyeçocukErkekKadınAileBoşanma
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