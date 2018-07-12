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Boydaklara ceza yağdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada 617 gün sonra karar açıklandı. Memduh Boydak’a yöneticilik suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların yakınları karar sonrası gözyaşlarına boğuldu

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:45
Boydaklara ceza yağdı

Boydak kardeşlere FETÖ'den hapis yağdı. 617 gün önce, 1 Kasım 2016’da başlayan 68 sanıklı dava en son 12 Temmuz’a ertelemişti. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Başbakanlık avukatı da duruşmada müdahil oldu. Tutuksuz sanık Halit Bayhan bypass ameliyatı olduğu içi duruşmaya gelemedi.

 10. celsede karar açıklandı

Saat 13.00’da başlayan davanın 10. celsesinde mahkeme başkanı Murat Şamlı, tüm sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözlerini sordu. 860 gündür tutuklu sanık Memduh Boydak son sözünde, “Bizden terörün t’si bile olmaz. Dileğim beraat kararı verilmesidir” dedi. Tutuklu sanık Hacı Boydak ise, “Benim sağlığım yerinde, hastalığımı atlattım.

Sağlığım için tahliyemi istemiyorum, suçsuz olduğum için tahliye istiyorum” diye konuştu. Tutuklu sanık Şükrü Boydak da hastalığı olduğunu belirterek, “Vatanımdan devletimden milletimden Kayseri’mden ve cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” dedi.

Sanıkların son sözlerinin ardından müzakere için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a ‘üyelik’ suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak’a yine ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ’a ‘üyelik’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan’a beraat verdi.

Sami Boydak’a hapis

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında Sami Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılıp, tutukluluk halinin devamını isterken, tutuksuz sanıklar Yusuf Boydak’a örgüt üyeliğinden, İbrahim Boydak’a ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan cezalandırma talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Merve, Mehmet Emin, Sema ve Ayşe Boydak’ın ise beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Sami Boydak’a ‘üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Boydak’a ‘üyelik’ten 7 yıl 6 ay hapis, İbrahim Boydak’a ‘yardım etme’den 2 yıl 1 ay, Sema, Mehmet Emin, Ayşe ve Merve Boydak’a beraat verdi.
İHA

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