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Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasına yönelik çalışmayı Adalet Bakanlığı'nın bitirdiğine işaret ederek, "Şu anda KHK'ya bir düzenleme koyma ihtiyacı var. O düzenlemenin üzerinde de son rötuşlarını yaptı" dedi.

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Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir TV programında, FETÖ sanıklarına yönelik tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin, "Adalet Bakanlığımız çalışmasını bitirdi. Şu anda KHK'ya bir düzenleme koyma ihtiyacı var. O düzenlemenin üzerinde de son rötuşlarını yaptı. Önümüzde hazırlıkları süren çalışmalar içerisinde çıkacak KHK'da bu konuda bir düzenleme yer alacak. Ondan sonra da Adalet Bakanlığı bu düzenlemeye göre gerekli çalışmaları yapıp adımları atacaktır" dedi.

Bozdağ, tek tip kıyafet uygulamasının yargılamalar sürecinde yapılacağını, mahkumiyetten sonra olmayacağını vurguladı.

Cezaevlerinde yoğunluk var

Cezaevi kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin ise Bozdağ, cezaevlerinde bir yoğunluk olduğunu, bunu azaltmak için Adalet Bakanlığının attığı adımların bulunduğunu ifade etti.

Almanya ile ilişkiler konusunda ise Bozdağ, Almanya'nın seçim sürecinin ana malzemesinin Türkiye olduğunu, Hollanda ve Avusturya'daki seçimlerde de bu durumun geçerli olduğunu bildirdi.

Bozdağ, seçimlerin 2019'da yapılacağına işaret ederek, "Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

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