BRICS güçleniyor...Güç doğuya kayıyor

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BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 25 Temmuz'da Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da başlayan 10. zirvesi yarın sona erecek.

Dünya genelinde büyük ticari sürtüşmelerin olduğu bir dönemde gerçekleşen BRICS zirvesi dünya basınının ilgisini çekiyor.

Reuters haber ajansında yer alan "Trump'ın ticari savaş tehdidi BRICS'e yeni bir anlam yüklüyor" başlıklı analizde, "BRICS ülkeleri geçen yıl 17 trilyon ABD dolarlık GSMY gerçekleştirdi, bu oran AB'yi geride bıraktı.

Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ticaret savaşına yol açması sebebiyle BRICS ülkelerinin çok yönlü ticaret sistemini muhafaza edeceği tahmin ediliyor. Küresel ticarette yaşanan çalkantılı durum bu örgüte yeni bir canlılık katacaktır" yorumunda bulunuldu.

Gelişmeler Batılı medya kuruluşlarında yer verilen BRICS övgülerinin yerinde olduğunu gösteriyor. Zira zirvenin ilk günkü oturumlarında düzenlenen Sanayi ve Ticaret Forumu'nda konuşma yapan BRICS ülkelerinin liderleri 4. Sanayi Devrimi fırsatıyla BRICS çerçevesinde ticaret ve yatırımın güçlendirmesi, Afrika'da ticari özgürlüğün ilerletilmesi, ekonomik büyümenin hızlandırması ve halkın refahının yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, BRICS ülkelerinin, açık bir dünya ekonomi sistemini kararlılıkla koruması, tek taraflılık ve ticari korumacılığa net bir tavırla karşı çıkması gerektiğini belirterek, ticaret ve yatırım özgürlüğü, ekonomik küreselleşme, hoşgörülü ve dengeli ortak kazanç çağrısında bulundu.

BRICS'in en büyük ekonomisi konumundaki Çin, son yıllarda "inovasyon, eşgüdüm, yeşil ekonomi, açıklık ve paylaşım" ilkelerini ülkenin kalkınma prensibi olarak benimseyerek, 'tüketici dostu' olarak nitelenebilecek yaklaşımla bir takım reformlar başlattı ve geçen beş yılda 68 milyon nüfusun yoksulluktan kurtarılmasıyla, bu alanda bir rekora imza attı.

Zirvenin teması 'ortak refah'

BRICS dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika, son zirvenin temasını "BRICS Afrika'da: 4. Sanayi Devriminde hoşgörü ve ortak refah" olarak belirledi.

Bu tema aslında dünyada son yıllarda daha da artan gelir paylaşımındaki bozulmaya dikkatleri çekmek için belirlendi. Şüphesiz bu bozulmadan en fazla etkilenen kıta ise zaten kötü durumda olan Afrika oldu.

Gelir paylaşımındaki ve bölgesel kalkınmada yaşanan dengesizlik, ekonomilerdeki sorunların çözüme kavuşturulamaması halinde dünyayı yeni yeni krizlerin beklediğini gösteriyor.

Afrika sorunlarını BRICS'le çözecek

BRICS'in Johannesburg Zirvesi, Afrika'nın çözümsüz kalmış sorunlarının çözümü için önemli görülüyor. Zira BRICS ülkeleri bugüne kadar gerçekleştirdikleri işbirliklerinde 'kazan-kazan' yaklaşımıyla ortaklardan herkesin kazançlı çıkması prensibiyle hareket ediyorlar.

Pek çok uzman Afrika'nın başta ekonomik olmak üzere pek çok sorunu için BRICS'in yol gösterici olacağını düşünüyor.

Bu bağlamda zirvede katılan Afrikalı temsilciler, zirve sırasında Afrika'nın altyapı tesislerinin inşasını güçlendirme, ticaretin özgürlüğünü ilerletme, sanayi kapasitesini ve kıtanın küresel değer zincirindeki statüsünü yükseltme, mobil internet, büyük veri, yapay zekâ gibi teknolojilerin hızla geliştiği 4. Sanayi Devrimi'ne katılma ve birlikte gelişme arzularını defalarca yinelediler.

Rusya'dan BRICS'e ticarette ayrıcalık

10. BRICS Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2017 sonunda 102 milyar doları geçtiğini belirterek, “BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya’nın önceliklerden birisidir” dedi.

Rusya’nın BRICS ülkeleri arasında yapılan ticarete önem verdiğinin altını çizen Putin, “BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2017 sonunda 102 milyar doları geçti. BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya’nın önceliklerden birisidir ve bu ticareti daha da ilerletmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız” dedi.

BRICS İş Konseyi tarafından uygulamaya geçirilen yeni atılımları desteklerini anlatan Putin, “Elektronik ticaret, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve ülkeler arasındaki ticarette bürokratik işlemlerin hafifletilmesine yönelik adımları özellikle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ve BRICS’in birbirlerine ihtiyacı var

BRICS zirvesi için Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere üye devletlerin başkanları ile ikili temaslar gerçekleştirdi/gerçekleştirecek.

Bu bağlamda BRICS zirvesi, Türkiye’ye birlik pazarında yer almak gibi yeni fırsatlar getirecek.

BRICS, ekonomik faydalarının yanı sıra Türkiye’ye yeni bir dış politika alanı da açacak. Ekonomi ve gücün doğuya kaydığı haklı yorumlarının yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin BRICS fırsatını kaçırmaması gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yer alması bu açıdan da çok büyük bir önemde. Türkiye’nin doğu ve güneyde etkili olabilmesi için BRICS’e ihtiyacı olduğu gibi, BRICS’in de Ortadoğu ve Avrupa’ya açılabilmesi için Türkiye’ye ihtiyacı var.

BRICS nasıl kuruldu?

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip dört ülkesi Çin, Rusya, Hindistan, Çin ve Brezilya bir araya gelerek 2001’de BRIC’i kurdu ve kendilerini “dört büyük güç”, “BRIC ekonomileri” “BRIC” ülkeleri olarak tanımladı.

2010’de Güney Afrika’yı davet ettiler ve 2011’de Güney Afrika da kısa adı BRICS olarak değiştirilen birliğin yeni üyesi oldu.

BRICS üyesi Çin, dünyanın en büyük nüfusuna, Rusya en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. Hindistan ise en hızlı büyüyen dünya nüfusuna sahip. 2020’de Çin’i nüfus olarak geçeceği belirtiliyor. Brezilya, Latin Amerika’nın yükselen yıldızı.

Hem yüzölçümü hem de nüfus olarak ekonomisi ile birlikte diğer Latin Amerika ülkelerinin lideri. Güney Afrika ise maden ve diğer tabii kaynakları bakımından zengin bir ülke. Afrika ülkeleri arasında hem ekonomisi hem de yönetimi ile örnek teşkil eden bir durumu var.