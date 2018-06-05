Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

BRICS işbirliğini güçlendiriyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini açıkladı

05 Haziran 2018 Salı 17:54
BRICS işbirliğini güçlendiriyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini açıkladı. 4 Haziran'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Dışişleri Bakanları Resmi Toplantısı'na katılarak burada bir konuşma yapan Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in BRICS dayanışmasına büyük önem verdiğine işaret ederek, dünyanın benzeri görülmemiş değişikliklere sahne olduğu bir dönemde, BRICS'in işbirliğini güçlendirerek ortak kalkınma, çok taraflılık ve adaleti koruma konusunda daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Wang Yi, BRICS üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi yönünde dört maddelik öneride bulundu. Kapsamlı işbirliğinin derinleştirilerek ortak kalkınmanın sağlanması gerektiğine dikkati çeken Wang Yi, siyaset ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin de pekiştirilip küresel adaletin korunması çağrısı yaptı.

Kültürel değişimin yoğunlaştırılarak dayanışma ve dostluk zemininin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Çin Dışişleri Bakanı, BRICS'in dostluk platformu olarak örgüt dışındaki ülkelerle ortaklıklarını geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Wang Yi, üye ülkelerin ortak çabaları sayesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin verimli geçeceğine inandıklarını açıkladı. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Brıcs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli para olmadan tam bağımsızlık olmaz
Milli para olmadan tam bağımsızlık olmaz
ABD sivilleri katletti
ABD sivilleri katletti
Yılda 4.5 milyon turist çıkacak
Yılda 4.5 milyon turist çıkacak
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi
3 aşamalı yol haritası
3 aşamalı yol haritası
Türkiye'nin en değerli markası THY
Türkiye'nin en değerli markası THY
1999 depremi domino etkisiyle oldu
1999 depremi domino etkisiyle oldu
Minibüsçüler eylem yaptı
Minibüsçüler eylem yaptı
Deniz hayatı can çekişiyor
Deniz hayatı can çekişiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim