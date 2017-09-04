BRICS'ten Kim'e kınama

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, kabul ettikleri deklarasyonda Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesini kararlılıkla kınadıklarını vurguladı.

Kore yarımadasındaki gerilimin uzun süredir azalmamasından endişe duyduklarını kaydeden liderler, bölgedeki sorunun ancak barışçıl yollardan ve doğrudan diyalogla çözülebileceğinin altını çizdi. Suriye krizine yer veren liderler, Suriyeli taraflar arasında Astana ve Cenevre'de yürütülen müzakere süreçlerini desteklerini kaydetti.

BRICS liderleri, Musul'un IŞİD'den kurtuluşu dolayısıyla Irak hükümetini ve halkını tebrik etti. Liderler, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti.

Bu arada liderler, Afganistan'da çok sayıda kişinin hayatına mal olan terör eylemlerini kınadıklarını, şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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