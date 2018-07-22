BRICS'ten Türkiye hamlesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan daha sonra 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak. Türkiye, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'daki 'BRICS Artı' Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek.

Erdoğan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette ayrıca BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Zirvede Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin de gündeme gelebileceğine işaret ediliyor.

Dünya ekonomisini 4'te biri BRICS'in elinde

Erdoğan'ın BRICS Liderler Toplantısı'nın özel davetlisi olması, 2006 yılında kurulan BRICS'in Türkiye ekonomisine sağlayabileceği muhtemel katkıyı da gündeme getiriyor. BRICS üyesi 5 ülke, dünya nüfusunun yüzde 48'i, dünya ekonomisinin ise yüzde 25'ini elinde bulunduruyor. Dünyadaki maden rezervinin yüzde 60'ı elinde bulunduran ve tahıl ürünlerinin de yüzde 40'ını üreten BRICS ülkelerinin son yıllarda dünya ekonomisinin düzenini değiştirmeye yönelik bazı girişimleri de oldu. Bu hamlelerden en önemlisi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) 2015'te Şanghay'da faaliyete geçmesiydi.

Ekonomiden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek da, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin BRICS'in kurduğu yatırım bankasına üye olabileceğine işaret ederek, "Biz 2007 yılında Afrika Kalkınma Bankası'na, Afrika Kalkınma Fonu'na üyeliği neden gündeme getirdik, neden üye olduk? Sırf o kaynaklardan faydalanmak için. BRICS ülkelerinin kurduğu yeni bir kalkınma bankası var. Onların vereceği projelerden yararlanmak için üye olunması gerekiyor. Sırf onun için şu anda ciddi ciddi üye olmayı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın katılacağı BRICS Zirvesi’nde ‘milli paralarla ticaret’ konusunun da ele alınması bekleniyor.

BRICS önemli bir platform

BRICS, gelişmekte olan pazarlar şeklinde tanımlanan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu, bir istişare ve iş birliği platformunu ifade ediyor. Söz konusu beş ülke de Türkiye gibi G-20 üyesi. 'BRICS Artı' ise BRICS'in üyeleri dışındaki yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası ve bölgesel örgütlerle iş birliğini arttırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan süreci ifade ediyor.

Zambiya'ya en üst düzey ziyaret

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz'da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyan Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkân sağlaması öngörülüyor. AA

