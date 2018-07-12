Brüksel'de Trump şov! NATO'yu restle teslim aldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkışları ve inişleri Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne damga vurdu.

Brüksel'den dünyaya 'flash' olarak geçilen ilk haberde Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Bu iddianın üzerine Trump, bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'a basın toplantısında bir gazeteci, "Diğer ülkeleri, ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit ettiniz mi?" diye sordu. Trump'ın bu soruya cevabı, "İnsanlara, yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemeleri halinde çok mutsuz olacağımı söyledim" şeklinde oldu.

Toparlamaya çalıştı

"NATO bugün iki gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diyen Trump, zirvenin ilk gününde son derece kararlı bir şekilde hareket ettiğini vurguladı ve "NATO'ya inandığını" söyledi.

"Zirve kapsamında Çarşamba günü yapılan toplantılarda savunma harcamalarıyla ilgili çok sert bir konuşma yaptım" diyen Trump, kendisi göreve geldikten sonra özellikle savunma harcamalarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, müttefiklerin sadece geçen yıl 33 milyar dolar katkı sağladığını, bunun da yakın zamanda 40 milyar dolara yükseleceğini düşündüğünü aktardı.

Hedefindeki ilk ülke Almanya

Basın toplantısında "NATO bize yardımcı olduğundan daha çok Avrupa'ya yardımcı oluyor" diyen ABD Başkanı Trump, daha önce sık sık ABD dışındaki NATO üyelerinin savunma harcamalarının yeterli olmamasından şikâyet ediyordu. Donald Trump'ın eleştirdiği ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Trump hafta başında ayrıca Almanya'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlı olduğunu ve "tamamen Moskova tarafından kontrol edildiğini" söylemişti.

Putin düşmanım değil

NATO müttefiklerinin kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleşecek görüşmesinden endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine ise ABD Başkanı Trump, "NATO liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğim için bana teşekkür etti" açıklamasında bulundu.

Putin hakkında değerlendirmede bulunan Trump, "Putin benim rakibim. Düşmanım mı? Hayır. Umarım bir gün dostum olur. Henüz yeterince tanımıyorum" dedi.

Trump, iki günlük İngiltere ziyaretinde göç konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağına işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) çok dikkatli olsun. Göç Avrupa'yı kontrolü altına alıyor" şeklinde konuştu.

Zirvede ne oldu?

Almanya resmi haber ajansı DPA'ya göre, ABD Başkanı Trump, savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulundu.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Trump'ın sert çıkışının NATO ortaklarıyla düzenlenen oturumda rahatsızlığa neden olması üzerine liderler, Gürcistan ve Ukrayna ile yapılan toplantıya ara verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29 lideri olağanüstü oturumda bir araya getirdi. Toplantı öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarında ilk olarak yüzde 2 taahhüdünü 'anında' karşılaması gerektiğini belirterek, bu barajın da yüzde 4'e yükseltilmesi gerektiğini belirtmişti.