Brunson'a tahliye yok!

ABD Başkanı Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, büyükelçilik görevlileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

Duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

Brunson, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Tanıklar dinlendi

Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle başladı. Kilise cemaatinden olan tanıklardan duruşmaya Edremit’ten SEGBİS ile bağlanarak katılan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

Alkan ifade verdikten sonra, Brunson’un kiliselere verdiği talimat ile hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü, Işık Kilisesi pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini kaydetti.

Andrew Brunson’un özellikle PKK terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirdi: “Bir gün kilisedeki vaazında ‘Türkler ile Kürtler arasında savaş var’ ifadesini kullandığını ifade etti.

'Kilisede PKK broşürleri'

Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da söylediği ifadesinde, “Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazısı yazmışlardı” dedi.

Mahkeme Başkanı’nın neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, “O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır. Kilisede toplantı da yaptıkları bir gizli oda vardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti” dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını da ifadesine ekledi.

Alkan’ın ifadesindeki iddialarını yalanlayan Andrew Brunson ise “Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı’ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz” diye kaydetti. Duruşmada diğer tanık ifadelerinin dinlenmesine devam edildi.