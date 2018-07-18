Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

Brunson'a tahliye yok!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD’li Rahip Brunson, İzmir'de üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmada hakim, Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54
Brunson'a tahliye yok!

ABD Başkanı Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, büyükelçilik görevlileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

Duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

Brunson, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Tanıklar dinlendi

Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle başladı. Kilise cemaatinden olan tanıklardan duruşmaya Edremit’ten SEGBİS ile bağlanarak katılan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

Alkan ifade verdikten sonra, Brunson’un kiliselere verdiği talimat ile hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü, Işık Kilisesi pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini kaydetti.

Andrew Brunson’un özellikle PKK terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirdi: “Bir gün kilisedeki vaazında ‘Türkler ile Kürtler arasında savaş var’ ifadesini kullandığını ifade etti.

'Kilisede PKK broşürleri'

Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da söylediği ifadesinde, “Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazısı yazmışlardı” dedi.

Mahkeme Başkanı’nın neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, “O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır. Kilisede toplantı da yaptıkları bir gizli oda vardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti” dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını da ifadesine ekledi.

Alkan’ın ifadesindeki iddialarını yalanlayan Andrew Brunson ise “Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı’ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz” diye kaydetti. Duruşmada diğer tanık ifadelerinin dinlenmesine devam edildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDRahipKiliseTürkiyeBrunsonPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cepteki bozukluk 7.5 milyar adeti aştı
Cepteki bozukluk 7.5 milyar adeti aştı
Küresel ısınma balıkçıları vuracak
Küresel ısınma balıkçıları vuracak
Vatandaş para arayışına girdi
Vatandaş para arayışına girdi
Herkes lokanta açamayacak
Herkes lokanta açamayacak
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe
Van'dan acı haber
Van'dan acı haber
150 bin lirası yangında kül oldu
150 bin lirası yangında kül oldu
AB ile ABD arasında ceza savaşı
AB ile ABD arasında ceza savaşı
Flaş gelişme! FETÖ'nün casusluğu tescillendi
Flaş gelişme! FETÖ'nün casusluğu tescillendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim