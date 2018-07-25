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Brunson ev hapsine alındı

Türkiye ile ABD arasındaki gerilimli konulardan biri olan İzmir'de yargılanan ABD'li rahip Brunson hakkında önemli bir karar alındı. Mahkeme Rahip Brunson'un ev hapsinde tutulmasına karar verdi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:32
Brunson ev hapsine alındı

FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

Son Güncelleme: 25.07.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
ABDFetöBrunson
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