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BTP camiasının acı kaybı

Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi ve bölge müfettişi Mehmet Garaçoğlu gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum yarın (perşembe) öğle vakti Trabzon Akçaabat'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar baş merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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BTP camiasının acı kaybı

Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi ve bölge müfettişi Mehmet Garaçoğlu Bursa'da geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu geceyarısı vefat etti.

Merhum için bugün saat 14.00'te Bursa Ovaakça'daki evinin önünde helallik alınacak.

Trabzon Akçaabat’ta defnedilecek

Cenaze namazı yarın (perşembe) Trabzon Akçaabat'ta öğle namazına müteakip kılınacak.

Sonrasında cenaze Sarıtaş Mahallesi'ndeki Şehitlik Tepesi'ne defnedilecek.

Cenaze törenine Türkiye'nin dört bir yanından katılım olacak.

BTP MYK üyesi Mehmet Garaçoğlu 1962 yılında Trabzon'da dünyaya gelmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Garaçoğlu bir dönem Kimya öğretmenliği yapmıştı.

2001 yılından bu yana Bağımsız Türkiye Partisi'nde aktif siyaset içinde yer alan Mehmet Garaçoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı.

BTP Liderinin mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş merhum Mehmet Garaçoğlu’na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Ahmeral 11 saat önce

Allah rahmet eylesin. Haydar Hocama, merhumun ailesine ve tüm BTP teşkilatına baş sağlığı ve sabırlar niyaz ederim..

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cemal 8 saat önce

Allah rahmet eylesin Ehlibeyte komsu olsun insAllah

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Adem TURHAN 4 saat önce

Başımız sağolsun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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