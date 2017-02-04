BTP'den eleştirilere cevap

Türkiye Nisan ayında yapılacak anayasa referandumuna hazırlanıyor. Kritik referandum öncesi gözler siyasi partilerde. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) de kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu bilgilendiren BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi parti tabanını serbest bıraktıklarını açıkladı.

BTP'nin bu açıklaması CHP'nin başını çektiği sol kesim tarafından farklı şekillerde değerlendirildi. Gelen eleştirilere Dr. Abdullah Terzi Meltem TV ana haber bültenine katılarak cevap verdi. Dr. Terzi, "Açıklamamız partimizin yetkili kurullarının ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın kararıdır. Anayasa referandumunda teşkilatımızı ve üyelerimizi tamamen serbest bıraktık. Yani biz ne ‘evet’ ne de ‘hayır’ dedik. Tabanımızı kendi iradesiyle beraber baş başa bırakıyoruz. Onlardan demokratik tavırlarını ve davranışlarını sergilemelerini istiyoruz. Bu gayet normal bir tutumdur ama bu açıklamamızdan sonra bazı maksatlı çevrelerin farklı yorumlarına şahit olduk. Doğrusu sol kesimden gelen bu açıklamalara da anlam veremedik" dedi.

Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı

Açıklamasında BTP ile CHP arasında 7 Haziran seçimleri öncesindeki görüşmeleri hatırlatan Abdullah Terzi şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Ben şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde CHP'nin tabanından genel merkezlerine yoğun bir talep oldu. Bunlar bize de iletildi yani CHP ile birlikte bir ittifak içerisinde olmamız için yoğun teşkilat talepleri oldu. Bu CHP tabanından da genel merkeze yansıdı. Bunun üzerine bizler de bu sese kulak vererek Sayın Kılıçdaroğlu ile 2016 öncesi görüştük. Bu görüşmede Genel Başkan Yardımcılarımız Fuat Şengül ve Selim Kotil de vardı. Biz o görüşmede gerekçelerimizi ifade ettik, kendileri de ifade etti ve 3 kez "tamam, ben bu işin olmasını istiyorum. Ben size haber vereceğim" dedi. Maalesef 15 gün sonra hangi çevrelerin, lobilerin etkisiyle olduğunu bilemiyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu hayır cevabını verdi."

‘Size nasıl güvenip yola çıkacağız’

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi eleştirilere karşılık verdiği açıklamasında CHP'ye şu dikkat çekici cevabı verdi: "Şimdi bugün bize bu kesimden bu eleştirileri yönlendiren arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu'na, "siz bu hayır cevabını kimin etkisiyle ve kimin tesiriyle verdiniz" diye sorsunlar. Biz şimdi bu şartlarda sizin kim adına davrandığınızı anlayamadığımız bir ortamda sizinle nasıl ittifak edeceğiz ve yola çıkacağız" ifadelerini kullandı."

‘2010 referandumunda sandık yerine tatile gittiler’

2010 yılındaki anayasa referandumunda CHP'nin tavrını da hatırlatan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, "Hatırlarsanız 2010 referandumunda da çok enteresandır, halkçılık söylemiyle beraber kampanyaya katılanlar o gün tatile çıkmışlardı. Milliyetçi söylemlerle beraber yola çıkanlar da sandığa gitmemişti ve böylece 2010 referandumunda hayır çıkmayarak bugünkü yolun taşlarını o gün döşediler ve bunun sorumluluğunun altına girdiler. BTP kadrolarıyla o gün ellerindeki ekmek paralarını, çocuklarının nafakalarını broşür yaparak, kapı kapı dolarak o gün o çalışmaları yapmış kadrolardır. Onun için bizim şu anda yaptığımız şey çok net; seçmenimizi serbest bırakıyoruz. Kendi aklı, bilgisi, iradesiyle beraber tercihini kullansın istiyoruz. Bu çok net bir tutumdur ve bunu açıkça ifade ediyoruz. Parti olarak ‘evet’ demiyoruz, ‘hayır’ demiyoruz, genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarımız bu şekilde bir renk ortaya koymuyorlar ama her biri ülkesiyle, vatanıyla, devletiyle birlik ve beraberlik konusunda hassas olan insanlarımızı kendi hür iradesiyle beraber referandumda oy kullanmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

‘BTP vatanın bekası için çalışmalarını sürdürecektir’

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin kavga ortamına çekilmemesi gerektiğini de ifade eden Dr. Terzi şunları söyledi: "Bir de şöyle bir şey var; milleti bu ortamda kavgaya sürüklemenin de bir anlamı yok. Meclis'teki o çirkin kavgaların halk katmanlarına inmesine sebep olmak çok büyük bir vebaldir. Ülkemizin iç ve dış tehditler içerisinde olduğu bir dönemde böyle bir kaos ortamına girmemesi kanaatindeyiz. BTP parti programında yer alan tüm görüşlere sonuna kadar bağlı ve ilkeli tutumuyla birlikte demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, vatanının bekasını ve bütünlüğünü, Türk milletinin bütünlüğünü temin için siyasi çabalarını sürdürecektir."