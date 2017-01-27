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BTP'den referandum ihtarı

Bazı basın organlarında Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) referandumda 'hayır' oyu kullanacağına ilişkin iddialara yer verilmesi üzerine BTP'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bağımsız Türkiye Partisi'nden referandumda hangi renk oy kullanılacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmamıştır" denildi.

27 Ocak 2017 Cuma 18:00
BTP'den referandum ihtarı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 26 Ocak'ta Halk TV'de saat 19.00’da yayınlanan ana haber bülteninde ve tekrarlanan haber bültenlerde 'partiler referandumda hangi renk oy kullanacak' üst başlığı ile verilen haberde, BTP'nin cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandumda 'Hayır' oyu kullanacağının iddia edilmesi üzerine kritik önemi haiz bir açıklama yaptı. BTP'nin avukatı Lütfüllah Önder tarafından Halk TV'ye gönderilen ihtarnamede söz konusu haber tekzip edilerek, "Bağımsız Türkiye Partisi’nden referandumda hangi renk oy kullanılacağı yönünde herhangi açıklama yapılmamıştır" denildi.

Referandumla ilgili karar alınmadı

İhtarnamede şu ayrıntılara dikkat çekildi: "26.01.2017 tarihinde günün farklı saatlerinde Halk TV’de yayınlanan haberlerde; Genel Başkanlığını Prof. Dr. Haydar Baş’ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin referandumda 'Hayır' oyu kullanacağının açıklandığı duyurulmuştur. Bağımsız Türkiye Partisi'nden referandumda hangi renk oy kullanılacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Henüz Parti'nin yetkili kurulları tarafından bu konuda alınmış bir karar da yoktur. Partimiz adına resmi bir açıklama yapılmadığı halde, açıklama yapılmış gibi haber verilmiş olması yanlıştır. Tabanımızın temayülü yoklandıktan ve yetkili kurullarımız tarafından karar alındıktan sonra partimizin görüşü kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi."

YENİ MESAJ/ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2017 18:13
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Yorumlar
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Hüseyin ADIGÜZEL 2017-01-28 10:43:42

Kimse Bağımsız Türkiye Partisini kendi tekelinde sanmasın, CHP'nin Halk .TV'si daha önce neredeymiş BTP kendi ilkeleri ve duruşu olan bir partidir. Lideri Prof. Dr. Haydar BAŞ beyin yıllardır uyarılarını hiç bir şekilde dinlemeyip bugün partisinin desteğini alacağını zannedenler havasını alır. 2010 referandumunda kendi gerekçelerini açıklayıp ona göre tavır alan BTP elbette bu referandum içinde kendi prensiplerine göre hareket edecektir. Ne AB Ne ABD Tam Bağımsız Türkiye.

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Ahmet Babur 2017-01-27 21:49:11

evet demek intihar olur kararınızı saygıyla bekliyoruz

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Hüsnü Sevilengül 2017-02-02 18:33:34

Size göre hayır zannettiğiniz, şer olabilir. Şer zannettiğiniz, hayır olabilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir.. Bakara../..216.

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