BTP'den yalan haberlere cevap!

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunda parti tabanını ve teşkilatlarını serbest bıraktı. Bu karar kamuoyuna ilan edildi.

Ancak bu ilana rağmen bazı çevreler BTP'yi ısrarla ‘Hayır’ cephesinde gösteriyor. BTP'nin referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğine dair çıkan haberlere parti yönetiminden bir kez daha yalanlama geldi.

Basın açıklaması yapan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, "BTP hayır oyu verecek" şeklindeki haberlerin yalan ve iftira olduğunu söyledi.

"Türkiye referanduma gidiyor. BTP bu süreçte görüşlerini açıkladı" diyen Dr. Terzi şöyle devam etti: "Fakat bazı haber kanallarında ve internet sitelerinde çok açık bir yalanla karşı karşıya kaldık. Örneğin Habertürk, Hürriyet, mynet.com gibi kanallar ve haber siteleri BTP'yi ‘Hayır’ cephesinde gösterdi. Şimdi bu çok açık bir yalan haberdir. Bunun altını çizerek söylüyorum; yalan haber yapmışlardır, iftira ediyorlar. Biz böyle bir şey demiyoruz. Daha önce açıklamalarımızı yaptık, eleştirilere de cevap verdik. BTP'nin resmi internet sitesinde de bunu deklare ettik. Bu tam bir saygısızlıktır, gerçekleri çarpıtmaktır."

Yalan ve iftirada bu ısrar niye?

2 Şubat 2017 tarihinde parti görüşünü açıkladıklarını ve Genel Başkanın ve partinin yetkili kurulların kararıyla anayasa referandumunda parti tabanını ve tüm teşkilatları tamamen serbest bırakma kararı aldıklarını ifade eden Dr. Abdullah Terzi, şu ifadeleri kullandı: "Kimsenin iradesine karışmayacağımızı ve herkesin kendi öz iradesiyle karar vermesinin uygun olacağını düşündük, ‘Hayır’ demediğimizi ve ‘Hayır’ kampanyası yürütmeyeceğimizi deklare ettik. Evet veya Hayır diye bir renk belirtmedik. Şimdi biz parti olarak 'seçmenimizi serbest bıraktık' şeklinde bir karar alıyoruz ama birileri çıkıp 'siz hayır diyorsunuz' diye ısrarla aynı yalanı tekrar ediyorlar. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani bu ülkede seçmenin demokratik hakkını kullanmasına imkân vermek; vatanını, devletini, bayrağını, milletini, medeniyetini benimsemiş insanları kendi öz iradesiyle baş başa bırakmak anti demokratik bir uygulama mıdır? Bu gayet doğal demokratik bir tercihtir. İnsanlar bu ülke için istedikleri yönde oy kullansınlar, biz bunun önünü açtık."

‘Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı’

Referandumda parti tabanını serbest bıraktıkları için CHP tabanından kendilerine eleştiriler geldiğini ve gelmeye de devam ettiğini ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Terzi, "BTP'yi hayır cephesinde gösteren bu ağızlar da keza buna benziyor. Şöyle ki; bu haber siteleri ve haber kanalları bu soruları CHP'ye sorsunlar çünkü bu işin geçmişi var. 7 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin tabanından 'Prof. Dr. Haydar Baş ve BTP ile beraber olunsun' tarzında bir eğilim, talep vardı. Bu talep bizim teşkilatlarımızdan da bize geldi. Biz çok açık ve net bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ile (3 arkadaş ki bunlardan birisi benim, diğerleri Selim Kotil ve Fuat Şengül'dür) görüştük. Kendisi 3 defa böyle bir beraberliğin tarafında olduğunu, bunun olması gerektiğini açıkça ifade ettiler ve 'bu işe ben evet diyorum' dediler. Ama 15 gün sonra nereden etkilendiğini bilemediğimiz, hangi diasporanın etkisiyle olduğunu anlayamadığımız bir şekilde bize 'hayır' cevabı verdiler. Şimdi siz başkalarının etkisiyle yürüyen bu insanlarla nasıl beraber olacaksınız, nasıl birlikte ülke meselelerinde omuz omuza vereceksiniz? Referandumda neden onlarla beraber olacağız ki? Böyle bir saçmalık olabilir mi?"

CHP 2010'da sandık yerine tatile gitmeseydi…

Açıklamasında 2010 yılında yapılan anayasa referandumunda CHP'nin takındığı tavrı da değerlendiren BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "2010 referandumu bu ülkede çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsanız bugün FETÖ elebaşı o zaman ABD'den, "gidin ölüleri dahi mezardan çıkarın, evet oyu kullandırın" şeklinde mesajlar veriyordu. FETÖ'nün bu kadar önem verdiği bir referandumda halkçı söylemlerle siyaset yapan CHP sandık yerine tatile gitti. MHP de o zaman ‘Hayır’ cephesindeydi ama onlar da sandığa gitmediler ve o zaman bugünkü yolların taşları döşenmiş oldu. BTP ise o zaman genel başkanıyla, tüm kadrolarıyla beraber gerekçelerini ortaya koyarak kapı kapı dolaştı. Kendi ekmeğinden, nafakasından harcayarak bu çalışmayı yaptı. Şimdi ben soruyorum bu haber kanallarına, bunları arkasından fitleyenlere; siz bugüne kadar devleti düşündünüz mü? Devletin hangi kurumuna sahip çıktınız? Devletimizin kurumlarına FETÖ elemanları yerleştirilirken ne yaptınız? Devletin kurumlarının korunması ve yaşatılması konusunda siz hangi endişeyi taşıdınız? Hâlbuki BTP Lideri ve kadrolarıyla beraber ülke meselelerine çok duyarlı yaklaşmış ve çözüm önerilerini sürekli kamuoyuyla, milletle paylaşmıştır. Devlet, millet, asker, sivil kaynaşmasıyla bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek ve milli bir ekonomiyi, milli bir siyaset ve politikayı uygulamak için çabalamıştır. Şimdi biz yine de aynı yerde duruyoruz. Üniter devlet yapımızın korunması, devleti ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşatılması ve korunması noktasında duruyoruz. "

‘BTP seçmeni kararını vermekte serbesttir’

BTP Genel Başkan Yardımcısı Terzi açıklamasının sonunda parti olarak seçmeni referandumda serbest bıraktıklarını tekrarladı. Terzi, şunları söyledi: "Şimdi bugün gelinen ortamda hayır ve evet taraflarının nasıl bir kavga, çatışma ve itici söylemler olduğunu görüyoruz. Bu insanlarımızı, milletimizi, toplumumuzu böylesine kritik günlerde karşı karşıya getirmek, çatıştırmak doğru mudur? Biz bu soruları da sorarak şunu söylüyoruz; bu haber siteleri yalan haber yapmışlardır, iftira etmişlerdir. Bu konuda hukukçularımız gereken ihtarları yapmışlardır. Vatandaşlarımız bizi çok rahatlıkla kendi açıklamalarımızdan takip edebilirler. Biz parti görüşümüzü açıkladık. Tekrar ediyorum biz seçmenimizi referandumda serbest bıraktık. Herkes kendi özgür iradesiyle beraber demokratik hakkını kullansın. Biz bu tavrımızı demokratik bir tavır olarak ifade ediyoruz."

Yalan haber yapanlara ihtar!

Geçtiğimiz günlerde www.haberturk.com adlı internet sitesinde “Referandumda hangi parti ne renk oy kullanacak” üst başlığı ile verilen haberde; Seçime girme yeterliliği olan partiler sayılmış ve Haydar Baş’ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisinin Hayır oyu kullanacağı” ifade edilmişti. Bu iddiaya yer veren internet sitesine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) hukukçuları tarafından bir ihtarname gönderildi. BTP adına www.haberturk.com’a bir ihtarname gönderen hukukçu Lütfullah Önder şu tekzip metninin yayınlanmasını talep etti:

“15.02.2017 tarihinde bazı haber sitelerinde yer alan “Partiler Referandumda hangi renk oy kullanacak” üst başlığı ile verilen haberlerde; Genel Başkanlığını Haydar Baş’ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisinin referandumda Hayır oyu kullanacağının açıklandığı duyurulmuştur. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi referandumdaki tutumuyla ilgili resmi açıklamasını yapmıştır. BTP Genel Merkezinden yapılan referandum açıklamasının tam metni resmi internet sitemizde mevcuttur. http://www.btp.org.tr/content/view/4193/btp-referandum-kararini-acikladi linkinden bu metne ulaşmak mümkündür. Bu açıklamada özetle; Bağımsız Türkiye Partisinin referandumda bir kampanya yürütmeyeceğini, Partililere evet ya da hayır oyu kullanmaları yönünde bir çağrıda bulunulmayacağını, bu konuda partililerin serbest bırakıldığı ifade edilmiştir. Açıklamada Milli birlik vurgusu yapılmış, BTP’nin Hayır cephesinde gösterilmesinden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir. BTP’nin resmi internet sitesinde partinin açıklaması ortada iken gerçeğe aykırı haber yapılmasını kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”