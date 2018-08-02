BTP Karabük İl Kongresi gerçekleştirildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)’nde ilçe kongrelerini tamamlayan iller, il kongrelerini yapmaya başladı. Bu illerden biri olan Karabük, yoğun katılıma sahne olan il kongresini 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Karabük İl Kongresi açılış, yoklama ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kongre Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanı olarak Alaattin Dingil, Divan Üyeliklerine de Latif Danakol ve Hasan Ergin seçildi.

Seçimlere geçilmeden önce söz alan konuşmacılar duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Söz alan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, “Bağımsız Türkiye Partisi kurulduğu günden bu yana doğru bildiği yoldan asla taviz vermemiştir. BTP kadroları olarak halkımıza doğruları anlatmak adına var gücümüzle çabaladık, maddi ve manevi birçok fedakârlık sergiledik.

Çalışmalarımızı geçmişte nasıl yaptıysak, gelecekte de aynı şekilde hatta daha da artırarak yapacağız. Halkımızın ve ülkemizin kurtuluşu için BTP kadrolarından başka çözüm yolu yoktur. Yıllar sonra milletin ancak görebildiği hakikatleri yıllar öncesinden gören, milleti yıllar öncesinden uyaran ve haklı çıkan tek siyasi parti BTP ve tek lider BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tır. Vurgulamamız gereken bir diğer nokta ülkemizin ekonomisi maalesef çok kötü durumdadır.

Genel Başkanımız bu tabloyu yıllar öncesinden öngörmüştü. Geldiğimiz bu tıkanıklık noktasında tek çıkış kapısı BTP’dir. BTP olarak ülkemizin müthiş zenginliklere sahip olduğunu söylüyoruz.

Bu zenginlikleri devlet millet ortaklığı ile paylaşmalıyız. Millet güçlü ise devlet de güçlüdür. Millet zenginse devlet de zengindir. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli ülkemizin sahip olduğu zenginliklerden halkımızın yararlanmasının yegâne yoludur. Bu noktada Güney Afrika’da yapılan 10. BRICS Zirvesi çok önemli bir yere sahip.

Dünya artık tek kutuplu değil. Kapitalizm ve emperyalizmin karşısında dünyanın yarı nüfusuna sahip yeni bir birliktelik kuruldu. BRICS adı verilen bu birliktelik Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli etrafında şekillenmiştir. Bu sebeple ekonomik çıkmazda olan dünya eninde sonunda BRICS ülkelerinin yaptığı gibi Genel Başkanımızın kapısını çalacaktır.” dedi.

‘Lider, olayları önceden görür’

Kongrede söz alan Mevcut İl Başkanı ve Başkan Adayı Recep Özcan, “Olaylar liderlerle beraber hayat bulur ve yürür. Lider, olaylar olduktan sonra olayları gören değildir.

Lider dediğimiz insan olay olmadan önce olayları görür, sadece olayları görmekle kalmaz, olayların çözümü noktasında fikir beyan eder, çalışma ortaya koyar ve çözüm yolunu gösterir. Geçmişte, Osmanlı bitti denildiği noktada bir lider çıkmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesi verip yok olmuş bir devletten yepyeni bir devlet yani Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştu. Benzer şekilde çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz günümüzde de yine bir lider çıktı.

O liderin yirmi sene, otuz sene, kırk sene önce söylediği olayları bugün yaşıyoruz. İşte bu lider Prof. Dr. Haydar Baş’tır. Dün, Mustafa Kemal Atatürk ile bu millet bağımsızlığını kazanmıştı. Bugün de Prof. Dr. Haydar Baş Bey ile, Milli Ekonomi Modeli ile beraber bağımsızlığını tekrar eline alacaktır.” dedi.

Recep Özcan İl Başkanı seçildi

Söz alan delegelerin de düşüncelerini dile getirmesinden sonra BTP Karabük İl Yönetimi için seçime geçildi. Tek liste olarak gidilen seçimde oyların tamamını alan Recep Özcan ve ekibi Karabük İl Teşkilatı’nın yeni yönetimine seçildiler.

Karabük İl Yönetim Kurulu üyelikleri şu şekilde oluştu: Recep Özcan, Mehmet Emin Coşkun, İbrahim Sertçelik, Ahmet Yeşilçam, Ziya Özkan, Hasan Ergin, Hayriye Özcan, Elif Özenen, Satışmış Durdu. Karabük İl Disiplin Kurulu üyelikleri şu şekilde oluştu: Latif Danakol, Mustafa Kabacı, Nurten Danakol.

Coşkuyla başlayan BTP Karabük İl Kongresi, fotoğraf çekimi, dilek ve temennilerin ardından başladığı gibi coşkuyla sona erdi.

ENES ÖĞÜT – EYÜP KABİL / KARABÜK