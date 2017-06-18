BTP Kilis’ten iftar yemeği

ERSAN İLTER / KİLİS

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis İl Başkanlığı tarafından, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği bir iftar yemeği düzenlendi. İftar programına BTP Kilis İl Başkanı Alaaddin Özkar, BTP Kilis Merkez İlçe Başkanı Bülent Bulut, BTP Kilis İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özuymaz, BTP Elbeyli İlçe Başkanı Necmettin Eyidoğan, BTP Polateli İlçe Başkanı Cuma Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemek sonrası bir konuşma yapan BTP Kilis İl Başkanı Alaaddin Özkar, programa katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ortadoğu coğrafyasında sular hiç durulmuyor. Amerika, bu ülkelerden bazıları ile yüz milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları yaptı. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir noktada bulunan Türkiye’nin dahil olduğu bu coğrafya, Gulf Stream sıcak su akıntısının soğumaya başlaması ile birlikte yeni bir vatan olarak düşünülen bir yerdir. Küresel ısınma ile yakın gelecekte sular altında kalması kaçınılmaz olan ülkeler için Türkiye, işlenmemiş yer altı kaynakları ve her açıdan yaşanılabilir coğrafyası ile iştah kabartıcı olmaya devam etmektedir. Komşu ülkelerimiz Suriye’de ve Irak’ta, huzur ve güvenden bahsedebilir miyiz? Ok yaydan çıktı. Artık ayık olmamızın vaktidir. Komşundaki yangını söndürmezsen o yangın bir gün gelir seni bulur.”

‘Başka çözüm var mı?’

Türkiye’de ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğine de değinen Özkar şunları söyledi: “Türk halkının ekonomik durumu günden güne kötüye giderken, artık insanımızın zaruri ihtiyaçlarını bile karşılarken ciddi maddi çıkmazlara girdiklerini görüyoruz. Peki, bunca zengin bir ülkenin halkı olarak, kıt kanaat geçinmeye devam mı edeceğiz? Eğer seçimlerimizi doğru yapmazsak bugünleri bile mumla arayacağımız kesindir. Bir ülkeyi nasıl kalkındırdığı ispatlanmış Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Sayın Prof. Dr. Haydar Baş’a Türkiye’nin ihtiyacı olduğu gerçeğini artık hiç kimse inkâr edemez. Türkiye topyekûn Prof. Dr. Haydar Baş’a ve onun projelerine muhtaç kalacaktır.”