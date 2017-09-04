BTP Lideri Haydar Baş 'Atatürk vatandır' sempozyumunda konuştu

Yeni Mesaj Gazetesi'nin katkılarıyla düzenlenmeye başlanan 'Atatürk Vatandır' sempozyum dizisinin ilki Trabzon'da gerçekleştirildi. Sempozyumun ikincisi ise önümüzdeki günlerde İstanbul'da tertip edilecek. Yaklaşık 11.5 saat süren tarihi sempozyumda üç oturum tertip edildi. Bu oturumlarda 19 konuşmacı, tebliğlerinde yurdumuzun düşman işgalinden kurtarılmasına önderlik eden Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yönleriyle ele aldı. Sempozyumunun sonunda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk hakkındaki iftiraları çürüterek, “Ehl-i Beyt soyundan gelen Mustafa Kemal, doğan bir güneş gibidir” dedi.

'Atatürk inkâr ediliyor'

Sempozyumun onur konuğu olan BTP Lideri konuşmasına Atatürk'e yapılan haksızlıkları sıralayarak başladı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Allah gani gani rahmet eylesin. Bu milletle o kadar çok ortak paydası var ki... Bu ortak paydaları görmeden bu zatı inkâr ediyorlar. Sadece O değil, annesi inkâr edildi, namusuna dil uzatıldı."

Prof. Dr. Haydar Baş, bazı kesimlerin ve şahısların 'dinsiz' diyerek iftira attığı Atatürk'ün soyağacını şöyle aktardı: "Mustafa Kemal hem anne hem de baba soyundan seyyiddir. Zübeyde Hanım'ın soyu Şemsi Tebrizi'ye dayanmaktadır. Şeyhülislam Seyyid Hacı Feyzullah Efendi'nin soyundandır. Bu soydan Hz. Ali'ye, Hz. Fatıma, Hz. Peygambere ulaşıyor. Osmanlı arşiv kayıtlarında babası Ali Rıza Efendi'nin seyyid olduğu yazılıdır. Osmanlı arşivlerindeki evkaf defteri kayıtlarında 1857-1868 tarihleri arasında Selanik'te Evkaf İdaresi'nde katib-i meclis Es Seyyid Ali Rıza Efendi namıyla meclis kâtibi olarak görev yapmıştır. Seyyid ne demek peygamberin torunu. Yani annesi ve babası seyyid, Ehl-i Beyt'ten." BTP Genel Başkanı, Atatürk'ün manevi kimliği ile ilgili daha önce hiç bilinmeyen önemli bir noktanın da altını çizdi: "Atatürk kendi lisanı ile diyor ki 'Ben Meydan Dedesi Kemal'im.' Meydan dedesi ne demek? Evliyaların başı Kutbul Aktab demek. Onun için onun kabrini ziyaret ederken kesinlikle abdestli olun. Öyle bir insanın yanına gidiyorsunuz ki Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Paşa... Hazır ol vaziyetinde duracaksın. Öyle dur bak ne alıyorsun oradan? Onu kuşatan sülalesi… İmam Ali Efendimiz, Hz. Fatıma Anamız..."

Kuran okuduğunda dinleyeler ağlardı

"Ehl-i Beyt soyundan olan Atatürk'ün aynı zamanda muazzam bir Kuran kıraatı vardı" diyen Prof. Dr. Baş, "Atatürk doğan bir güneş gibidir. Bakıyorsun her tarafı aydınlatmış. Kur'an-ı Kerim okuyor, çok mükemmel kıraati var. Okuduğu Kuran'dan dinleyenlerin tamamı ağlıyor" diye konuştu. Öte yandan BTP Lideri, Osman Bey ve Orhan Bey hariç padişahların annelerinin tamamının gayrimüslim olduğunu ifade etti. Tek tek bu isimleri okuyan Prof. Dr. Haydar Baş, neden bu listeyi okuduğunu şöyle izah etti: "Bunlar gayrimüslim olduğu için ben bir şey demiyorum, yanlış anlamayın. Bunlar dediler ya 'Atatürk gâvur, padişahlar Müslüman.' Ben de onların soylarını ortaya çıkartıyorum. Demeseydiler karıştırmayacaktık bunları."

Oturumlar ve tebliğler

Birinci Oturum

Oturum Başkanı: PROF. DR. ATA SELÇUK

Nihat HEKİMOĞLU : Atatürk’ün Filistin Mücadelesi

Hasan AYDIN : Bağımsızlık ve Mandacılık

Asude HAVUZLU : Osmanlı Padişahlarının Anneleri ve İnanç Yapısı

Sabiha KARAMUSTAFA : Atatürk’ün Eğitim Düşüncesi

Dr. Nuri KAPLAN : Atatürk Ekonomide Ne Yaptı?

Seçil MUMCUOĞLU : Atatürk’ün Gerçek Sahibi Biziz.

Müslim KARABACAK : Atatürk’ün Anadolu’yu Müslümanlaştırması

İkinci Oturum

Oturum Başkanı: PROF. DR. ÖMER SARAÇOĞLU

Harun KAYACI : Atatürk ve Milli İktisat

Emre POLAT : Saltanat, Cumhuriyet ve Hilafet.

M. Emin KOÇ : Milli Mücadeleye Karşı Uydurulan Fetvalar.

Dr. A. Hamdi KEPEKÇİ : Atatürk’ün Sosyal Devlet Projeleri ve Sağlık

Fuat ŞENGÜL : Osmanlı’da Satılan Madenler

Ali GARAÇOĞLU : Müslüman-Türk Milleti Kavramı

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı: PROF. DR. ALİ ÜNAL EMİROĞLU (Lozan Zafer mi, Hezimet mi!)

Selim KOTİL : Atatürk’ün Karşısında Olan Güçler.

İbrahim BERK : Kurtuluşun ve Kuruluşun Lideri Atatürk

Dr. Abdullah TERZİ : Vatan ve Atatürk.

Ahmet ERİMHAN : İslamcılık Bir ABD ve CIA Projesidir.

Muharrem BAYRAKTAR : Atatürk ve Emperyalizm.

Prof. Dr. Ömer EYERCİOĞLU : Atatürk’e Gerçek Sahip Çıkan Prof. Dr. Haydar Baş’tır.