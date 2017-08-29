BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ın 30 Ağustos mesajı

YENİ MESAJ/TRABZON

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. “Atatürk`ün önderliğinde Türk milletinin ve içinden çıkardığı kahraman Türk ordusunun kanları ve canlarını feda ederek kazandıkları zafer tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır” diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, mesajına şöyle devam etti:

“Türk milletinin Zafer bayramını tebrik ediyor, bu bayramı ve Cumhuriyet mirasını bizlere bırakan Gazi Mustafa Kemal’in şahsında tüm gazilerimize ve aziz şehitlerimize rahmetler diliyorum.

Sevr patentli saldırı

30 Ağustos günleri, boynuna Sevr patentli ekonomik, politik ve askeri kementler atılarak sömürgeleştirilmek ve böylece bağımsızlığı elinden alınmak istenen Türk milletinin varoluş mücadelesi zaferi ve bayramıdır. Dün Türk milletinin boynuna bu kementleri geçiremeyenler, maalesef bugün vatanımıza ve milletimize yönelik benzer manevralar içine girmişlerdir. Bu bağlamda Türkiye`nin sürüklenmek istendiği nokta, Türk Milletini yok etme hareketidir; Türk milleti ve medeniyetini mezara gömme projesidir. Yüce milletimizi kendi coğrafyasından çıkartma planıdır.

Ancak milletimiz üzerindeki emelleri, yine milletimizin azmi ve kararı boşa çıkaracaktır; bu bağlamda devlet-millet bütünlüğü, bu güçlü milli iradenin hem kendisi, hem de teminatıdır. Tarih, şayet bir kez daha tekerrür etmesi gerekiyor ise, Türk milleti birliğiyle, kardeşliğiyle ve bağımsızlık karakteriyle tekerrür ettirecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.

Atatürk vatandır

Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz zaferleriyle bezenmiş 1921 ve 1922 Ağustos ayları, Türk Milletinin iradesi, Ehl-i Beyt imanı, kültürü ve siyasetinin Gazi Mustafa Kemal adı etrafında ortaya çıktığı günlerdir. Atatürk vatandır, Türk milletinin siyasetidir, iradesidir, kültürüdür ve medeniyetidir.

26 Ağustos`ta Başkumandan Mustafa Kemal riyasetinde, belirttiğimiz işte bu milli irade, bu iman ve bu kültür şahlandı; 9 Eylül`de Haçlı Avrupası`nın ordularını denize döktü. 85–90 sene önce yaşanan söz konusu olaylara baktığımızda görülür ki, iki ordu değil, iki medeniyet çarpıştı. Bugün bu mücadele sona ermiş değildir.

Tarih şahittir ki, bu zorlu mücadelelerden yüce milletimiz yine kendi azmi, kararı ile zaferlere ulaşmıştır. Bugün de millet olarak bu kararlılığa ve inanca dün olduğundan daha çok muhtacız.

Şuna inancımız tamdır ki, yüce milletimizin bu azim ve kararlılığı, BTP`nin uluslararası kongrelerde bilim adamları tarafından baş tacı edilen Sosyal Devlet–Milli Devlet projeleri ve Milli Ekonomi Modeli ile bütünleştiği nispette, aşılamayacak engel, ulaşılamayacak zafer yoktur.”