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BTP Selçuk İlçe Kongresi yapıldı

Kongrelerini hız kesmeden devam ettiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İzmir Selçuk İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi

11 Mayıs 2018 Cuma 17:02
BTP Selçuk İlçe Kongresi yapıldı

Kongrelerini hız kesmeden devam ettiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İzmir Selçuk İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerde Selçuk ilçe başkanlığına, kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alan Melek Gezer seçildi. Selçuk ilçe başkanlığına seçilen Melek Gezer seçim sonrası yaptığı konuşmasında tüm delegelere teşekkür ederek, “Teşkilatlanmamızı, ilçemizin en ücra noktasına taşıyıncaya kadar devam edeceğiz” dedi.

Seçim sonrası BTP İzmir İl Başkanı Mehmet Dinç, “BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ile olduğumuz müddetçe, yanılmayız, yanlışa düşmeyiz. Sayın Baş’ın açmış olduğu ufukta, gerek siyasi, gerek iktisadi, gerek manevi hiçbir konuda yanılmadık, yanlışa düşmedik.

Onunla beraber olduk ve hep haklı olduk.” dedi. “Sayın Baş bize dini birliğimizin Ehl-i Beyt ile, milli birliğimizin Atatürk ile, ekonomide refahın da Milli Ekonomi Modeli ile olacağını öğretti.” diyen Dinç, “Sayın Baş bizi tam bir Müslüman Türk olarak yetiştirdi. Tüm bu sebeplerden dolayı biz de teşkilat olarak üzerimize düşeni yapmak, Genel Başkanımızı insanlarımıza anlatmak ve halkımızla Genel Başkanımızı buluşturmak zorundayız.” şeklinde konuştu. YENİ MESAJ / İZMİR

Anahtar Kelimeler:
BTPKongre
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