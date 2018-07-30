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 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’

BTP Yalova 6. Olağan Kongresi Pazar günü gerçekleştirildi. Kongrede İl Başkanlığına Yüksel Durak yeniden seçilirken, yaptığı konuşmada “BTP’nin, kurulduğu 2001 yılından bu yana Türk siyasetinin tek yol göstericisi olduğunu söyledi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:29
 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’

EYÜP KABİL / YALOVA

BTP Yalova 6. Olağan Kongresi 29 Temmuz Pazar günü yapıldı. Kongrede İl Başkanlığına Yüksel Durak yeniden seçildi. Kongrede yönetim kurulunu takdim eden Yüksel Durak, uyum içinde iyi bir çalışma ekibine sahip olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

Durak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bağımsız Türkiye Partisi kurulduğu 2001 yılından bu yana Türk siyasetinin tek yol göstericisi ve yegane çözüm mercii olmuştur. Bugün de siyasetin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal problemlerin tek çözüm adresi Prof. Dr. Haydar Baş ve BTP kadrolarıdır.”

‘Atatürk milleti ayağa kaldırmayı başardı’

Tarihçi-Yazar Serdar Cinel de yaptığı konuşmada ülkemizin kurucusu örnek şahsiyet, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ten örnekler vererek, şunları söyledi: “Zannedilmesin ki, Mustafa Kemal kolay şartlarda bu ülkeyi kurmuştur. Hayır. Ulu önder çok zor şartlarda Kuvay-ı Milliye mücadelesi vermiştir. Emperyalist güçler Mustafa Kemal'in önüne inanılmaz engeller koymuşlardır. Yokluk şartlarında yorgun ve bitkin bir milleti ayağa kaldırmayı başarmıştır.

Fakat Mustafa Kemal, kendisine ve millete dayatılan bütün engelleri büyük dehası ile aşmış, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Ulu öndere bunca engelleri koyanlar, bugün O'nun yolunda giden Prof. Dr. Haydar Baş'a aynı engelleri koymakta, basın ve yayın imkanlarından ısrarla mahrum etmekte ve hukuki her türlü engelleri önüne koymaktadırlar. Ama şu bir hakikattir ki haklı olan bu dava mutlaka hedefine ulaşacaktır.”

Çözümün tek adresi

Kongrede konuşan Gazeteci-Yazar ve BTP MYK üyesi Murat Çabas, “bugün bunca problem var ama çözümün tek adresi Prof. Dr. Haydar Baştır,” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'e dinsiz dediler. Muhterem annesinin namusuna dil uzattılar. Genel başkanımız bütün bu iftiralara karşı “Hoş Geldin Atatürk” adlı eseriyle en güzel cevabı verdi. Bu iftiraları atanların İngiliz ve Yunan istihbaratının adamları olduğunu söyledi. Atatürk'ün dindar ve Peygamber torunu olduğunu, tertemiz bir soya sahip olduğunu belgeleriyle ortaya koydu. Ehl-i Beyt, eserleri ve sempozyumlarıyla ülkemizdeki Alevi ve Sünni kavgasını bitirdi. İslam dünyasındaki Şii-Sünni kavgasını sonlandırdı. Bunların hepsinin Müslüman olduğunu, Müslüman'ın birbirine savaş açamayacağını, malına, canına, namusuna zarar veremeyeceğini anlattı.

Ekonomide ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeliyle dört milyar insan iş ve aş sahibi oldu. BRICS birliği bu model üzerine kuruldu. Milli paralarla ticaret tabirini ekonomiye o kazandırdı. Bu teziyle yıkılmaz zannedilen doların dünya hakimiyetini bitirdi.”

Çabas konuşmasını şöyle tamamladı: “Çölde, bir adamın elinde bir şişe soğuk su var. Çöldeki diğer insanlar da o suyu alıp içmek yerine çölde olmayan başka su aramaya devam ediyor. Bu adamlar bu suyu alıp içme dışında ne kadar sabredebilirler? Bir gün... İki gün... Mutlaka o suyu içmek zorundadırlar. Yoksa ölecekler. Türkiye'nin durumu, inat edip bu suyu içmeyen adamların durumuna benziyor. İşte o su Prof. Dr. Haydar Baş'ın elindedir. Bu suyu içmek dışında Türkiye'nin kurtuluşu yoktur.”

Bağımsız Türkiye Partisi Yalova İl Teşkilatı şu isimlerden oluştu: Yüksel Durak, Erkan Karankı, Ramazan Ganiler, Turgut Pınar, Ramazan Çimen, Rahmi Baltacı, Füsun Meliha Şekeroğlu, Hüsnü Ergün, Erdal Yıldırım, Eşref Memiş, Özer Çolak, Sabahattin Erken. Kongre aile fotoğrafı alınması ve temennilerle sona erdi.

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