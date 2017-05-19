Bu ABD'den ortak olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump görüşmesinden istediği sonucu alamayan Türkiye, bu ülke ile şimdi de Brett McGurk krizi yaşıyor. Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump ile görüştüğü sıralarda Suriye'de terör örgütü YPG terör örgütü yöneticileriyle buluşan Trump'ın özel temsilcisi McGurk'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Çavuşoğlu terör örgütü PKK-YPG'ye destek verdiğini söylediği McGurk'un görevden alınması gerektiğini söyledi. Ancak ABD'den Çavuşoğlu'na olumsuz cevap geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin 'PKK ve YPG'ye destek verdiği' gerekçesiyle değiştirilmesini istediği ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'a ABD yönetimi olarak 'tam destek' verdiklerini açıkladı.

Nauert, "ABD yönetimi McGurk'un şu ana kadar Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı önemli ilerleme sağlayan koalisyona liderlik ve koordine etme, bu barbar düşmana karşı durumu tersine çevrime konusundaki harika işlerini takdir ediyor. McGurk, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Beyaz Saray'ın tam desteğine sahip" dedi.

PKK yandaşlarına müdahale rahatsız etti

Türkiye'nin taleplerini dikkate almayan ABD'nden bir hamle de Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında geldi. Amerikalılar Cumhurbaşkanlığı korumalarının Washington'daki Türk Büyükelçiliği Konutuna saldırmak isteyen terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale etmesinden rahatsız oldu. ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör John Mccain ve Demokrat Senatör Diane Feinstein'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı.

Mektupta "Kendi evimizde yaşanan bu olayı görmezden gelemeyiz ve sizden, ülkemizin başkentinde barışçıl protestoculara şiddetli bir biçimde saldıran çalışanlarınızdan hesap sormanızı istiyoruz" denildi.

ABD’li senatörlerden küstah ifadeler

Türkiye'nin Washington büyükelçisinin sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri giden Amerikalı senatörlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta şu küstah ifadeler de yer aldı: “Korumalarınızın barışçıl protestoculara verdiği şiddet içeren yanıt kesinlikle kabul edilemez ve ne yazık ki, sizin hükümetinizin basına, etnik azınlık gruplarına ve siyasi muhaliflere tavrını yansıtıyor. Geçen yıl sizin bazı destekçileriniz ve koruma ekibinizin bazı üyeleri Brookings Enstitüsü'nde protestocular ve gazetecilerle şiddetli bir biçimde çatıştı. Çalışanlarınızın davranışları, basın ve toplantı özgürlüğü konusunda bütün Amerikalıların sahip olduğu anayasal korumaları ihlal ediyor. Ekibinizin bu hakları Amerikan topraklarında küstahça ihlal etmesi bu özgürlüklere bir hakaret ve hükümetinizi de lekeliyor. Bir NATO üyesi ve bölgedeki kilit bir Amerikan müttefiki olarak Türkiye'yi uzun zamandır destekliyoruz ve on yıllardır süren ortaklığımıza daha uygun davranışlar bekliyoruz."