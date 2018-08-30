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Bu da bahisbank vurgunu!

Türkiye saadet zincirlerinden kurtulamıyor. Çiftlikbank ile tekrar gün yüzüne çıkan bu zincirlere son olarak bahisbank eklendi. Bahis yolu ile üyelerine para kazandırdığını iddia eden bir çete 25 milyon liralık vurgun yaptı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:37
Bu da bahisbank vurgunu!

Halkı tuzağa düşeren skandal uygulamaların ardı arkası gelmiyor. Çiftlikbank, sütbank derken listeye bahisbank da eklendi.

"Bahisbank" yönteminde 'Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz' vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kişinin para yatırdığı tahmin ediliyor.

Tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde "Bahis Kraliçesi" ve "İddaa Kralı" gibi fenomen yüzler yer alıyor. Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor.

Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya başladı. Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda.

Gençlerin sosyal medya hesaplarına "100 TL'ye üye ol, 10 bin TL kazan" mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor.

Sistemde 800'den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50'si ise tek bir merkezden yönetiliyor.

Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BahisbankÇiftlikbank
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