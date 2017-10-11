Bu da balık duası

Sıra dışı anların yaşandığı etkinlikte; imamlar tıpkı yağmur duası eder gibi balık bolluğu için el açıp dua etti.

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri kapsamında İstanbul Beylikdüzü’ndeki Balıkçı Kenan Tesisleri’nde misafir edilen din görevlileri, kendileri için tertiplenen yemekte sezonun ilk balıklarından yedikten sonra, henüz bir ay önce açılan deniz av sezonunun bu yıl bereketli geçmesi için balık tezgahı başında dua etti.

Balık tezgahındaki; “Derya kuzusu bunlar, canlı canlı..” şeklindeki bağırışlar yerini duaya bıraktı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği o ilgi çekici anlarda din adamları; “Allah’ım bu mevsimde bize bu tezgahlarda iri iri balıklar görmemizi nasip eyle, balık bol olsun, ucuz olsun, herkes yesin, herkese şifa olsun, balıkçımızın da halkımızın da yüzü gülsün.

Denizdeki balıkçımızı kazadan beladan koru Yarabbi.” şeklinde dua etti. Din görevlilerinin yakarışına çevredeki vatandaşlar da ‘Âmin’ diyerek eşlik etti.

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL