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Bu da doğanın 'çeyrek altını'

Amasya'nın Taşova ilçesinde üretilen çiçek bamyası uzun süre muhafaza edilmesi ve parasal değerini hiç kaybetmemesi nedeniyle yöre halkı tarafından ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:00
Bu da doğanın 'çeyrek altını'

Amasya'nın Taşova ilçesinde üretilen çiçek bamyası uzun süre muhafaza edilmesi ve parasal değerini hiç kaybetmemesi nedeniyle yöre halkı tarafından ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor. Bölgede Nisan ayında ekilip Haziran ayından itibaren sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor.

Geçmiş yıllarda fiyatı altın fiyatlarıyla yarışan ve bu yıl da coğrafi işaret alan çiçek bamyasının kurumuş halinin kilosu 130 liraya kadar satılabiliyor. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bamyanın çiçeğinin renginin sarı olması ve istenilen an paraya çevrilmesinden dolayı çeyrek altına benzetildiğini söyledi.

‘Çeyrek altın’ ifadesinin bilinçli kullanıldığını anlatan Başkan Öztürk, "Kuru tüketilen bir ürün olması dolayısıyla yıllarca uygun ortamlarda korunabilmekte, köylünün de her zaman çeyrek altın gibi istediği an paraya çevirebileceği değerdedir" diye konuştu.

Öztürk, besin değeri yüksek olmasının yanı sıra çiçeğinin de alternatif tıpta kullanıldığı bamyanın en fazla toplu yemek ve düğünlerde kullanıldığı Konya’ya gönderildiğini anlattı. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altınçiçek Bamyası
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