Bu da torba KHK! İhraç listesi belli oldu

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Pazar günü iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) birden yayınlandı. Meclis'teki 'torba kanun' uygulamasını anımsatan KHK'larda onlarca yeni düzenleme yer alıyor.

695 sayılı KHK ile 2 bin 756 personel kamudan ihraç edildi. 696 sayılı KHK ile birtakım yasal düzenlemelere imza atıldı.

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

Aynı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve biri sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi

695 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler şöyle

• 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

• Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

• Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

• 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Manisa’da 49 din görevlisine uzaklaştırma

• Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. Buna göre, bir başkanlık müşaviri, iki ilçe müftüsü, 14 vaiz, 106 Kur'an kursu öğreticisi, 167 imam hatip, 32 müezzin, bir murakıp, bir diyetisyen, bir şef, 8 veri hazırlama kontrol işletmeni ve 8 sözleşmeli imam hatip görevinden ihraç edildi. Öte yandan beş Kur'an kursu öğreticisi, 11 imam hatip, iki müezzin görevlerine döndürüldü. Görevden alınan din görevlilerinin 49’unun Manisa’da olması dikkat çekti. Bunların 30’a imam… Van’da 27, Şırnak’ta 15, Diyarbakır’da ise 8 din görevlisi görevinden uzaklaştırıldı.

• Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ihraç edilen 245 kişinin önemli bir bölümünün infaz koruma memuru (gardiyan) ve zabıt kâtibi olması dikkat çekti. Çok sayıda hâkim adayı ve icra müdür yardımcısının da görevine son verildi.

FETÖ'cü sanıklara tek tip kıyafet

696 sayılı KHK kapsamında Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

696 sayılı KHK ile yapılan diğer düzenlemeler şöyle:

• Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücretleri, Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

• 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

• Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

• Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

• Danıştay’a 16, Yargıtay’a ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

• Bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi verildi.

• En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenler, uygun niteliklere sahip olmaları halinde silah taşımaya devam edebilecek.

Şehit çocuğu ve kardeşi askerlikten muaf

• Askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden güvenlik korucuları da dahil kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak.

Vakıfbank Hazine'ye devredildi

• Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.

Uzman jandarmaya KHK ile mecburi hizmet

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa atanmalarından itibaren 15 yıl olacak.

KHK ile 3466 sayılı 'Uzman Jandarma Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda, uzman jandarmaların 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp (atama) tarihinden itibaren 15 yıl olarak yeniden düzenlendi.

SSM de cumhurbaşkanlığına bağlandı

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. SSM, daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteriyordu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.