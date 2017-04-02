Bu haber milyonları ilgilendiriyor

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu milyonları ilgilendiren emsal bir karar aldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy birliğiyle aldığı karara göre, pert aracı satan kişinin, alıcıya aracın hasarını söylediğini ispat etmesi gerekiyor. Yargıtay’ın verdiği kararı değerlendiren avukat Fatih Karamercan, "İkinci el araç satışlarında satıcının, aracın pert, yani tamamen hasarlı olduğu konusunda alıcıyı bilgilendirmesi şarttır. Satıcının aracın pert olduğu hususunda alıcıyı bilgilendirdiğini açıkça ispatlaması gerektiği kanunen mecburi kılınmıştır" dedi.

Aracın pert olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Mersin'de yaşanan bir araç satışı üzerine alındı. H.F. yıllardır hayalini kurduğu aracı 24 Mayıs 2010'da Mersin'de faaliyet gösteren bir şirketten 20 bin 63 lira 50 kuruşa satın aldı. Aracı sürekli arızalanan H.F. Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde tespit davası açtı. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda aracın 23 Aralık 2007 tarihinde karıştığı kaza sonucunda pert olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine H.F. Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde avukatları vasıtasıyla aracı satın aldığı şirket aleyhine dava açtı. Mahkemede beyanda bulunan H.F., noter sözleşmesiyle aldığı aracın pert olduğunun kendisinden gizlendiğini belirtti. Aracın davalıya iadesi ile satış bedeli olarak ödediği 20 bin 63 lira 50 kuruşun yasal faiziyle tahsiline mümkün olmadığı takdirde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10 bin 563 lira 35 kuruşun faizi ile tahsil edilmesini talep etti.

Kaza daha eskiye ait

Mahkemede savunma yapan şirket avukatları, aracı 6 Kasım 2008'de 3. kişiden aldığını, aracın pert olmasına sebep olan kazanın 2007 yılında meydana geldiğinden sorumluluklarının bulunmadığını, davacının mevcut hali görüp beğenip aldığını savunarak davanın reddini istedi. Aracın pert olmasına neden olan kazanın 23 Aralık 2007'de meydana geldiğine dikkat çeken mahkeme, kaza tarihinde aracın davalı şirkete ait olmadığına kanaat getirip satıcının sorumluluğunun bulunmadığına, davacı H.F.'nin aracı mevcut hali ile görüp beğenip aldığına hükmetti. Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin davayı reddetmesiyle sarsılan H.F. kararı temyiz etti.

‘Satıcı sorumludur’

Dava dosyasını yeniden ele alan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Yargıtay, alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kaza tutanakları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü olmadığına hükmetti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi satıcının, satış öncesi alıcıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığından iyi niyetli olduğunun söylenemeyeceğine karar verdi. Satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğuna hükmeden daire, satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumlu olduğuna karar verip Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını bozdu. İHA