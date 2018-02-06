Bu ilk kez söyleniyor! Türk ve Amerikan askerleri...

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 19 gündür devam ediyor. Bölge adım adım teröristlerden temizlenirken bir sonraki hedef olarak Münbiç gösteriliyor.

Afrin'den sonra Türkiye'nin ikinci hedefi olması beklenen Münbiç konusunda ABD'den yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD askerlerinin Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedef olarak açıkladığı Münbiç'ten çekilme gibi bir planı olmadığını ifade ederken 'Türkiye ile çatışma olmaması için temasların sürdüğünü' belirtti.

Pahon şunları söyledi: "Türklerin Afrin’den Münbiç’e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız. Bunun DEAŞ ile mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. Bu, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmanın büyük ölçüde dikkatini dağıtacak bir şey. Türkiye’nin terörizm ve sınırlarındaki terör grupları konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunun tamamen farkındayız. Türkiye ile elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışıyoruz ancak bu operasyon DEAŞ’a karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak bir potansiyel taşıyor."

Pahon, "Türk ve ABD’li askerler arasında bir çatışma riski var mı? Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ya da Münbiç Konseyi saldırıya uğrarsa ABD onları savunur mu?" sorularına ise "Türkiye bir NATO müttefiki ve 1950’lerin ortasından beri ilişkimizde Türk askeriyle herhangi bir çatışmamız yok. Bunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Hükümetlerimiz bunun olmaması için her seviyede temasta" şeklinde cevap verdi.

‘Terörist gibi giyinen ABD askerleri de hedef olur’

Pentagon ilk kez Türkiye ile çatışma riskinden bahsederken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan da bu yönde açıklamalar geldi.

ABD'nin 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı PYD, YPG örgütlerine verdiğini ve bu silahların bugün arazide olduğunu belirten Bozdağ "Münbiç konusunda ABD ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir yüksek risk görüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "ABD'li yetkililer, 'Biz Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz' diye açıklama yaptılar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. ABD ile Münbiç'te veya Fırat'ın doğusunda veya başka bir yerde karşı karşıya gelmeyi hiç istemeyiz. Ama bu konuda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyetin bir benzerini ABD'nin de göstermesi lazım. Eğer ABD'li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristlerin arasında onlardan gözükerek Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırırlarsa hiç tereddütsüz bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz."

Bozdağ, ABD yönetiminin askerlerine, "Türklerle karşı karşıya gelmeyin, gelmemek için dikkat gösterin, operasyon bölgelerinden uzak durun, eğitim donatım işlerini bırakın, silah yardımı yapmayın" demesi ve bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Ancak bize karşı bir saldırı olursa bunu yapanlar karşılığını mutlaka görecektir. Ama biz net söylüyoruz, müttefikimiz ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Eminim ki onlar da Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmeyi istemezler. Bizim karşımızda teröristlerle beraber kim silah çekerse o bizim hedefimiz olur" dedi.

Amerikan medyasında çatışma senaryoları

Amerikan ve Türk makamları tarafından ilk kez dillendirilen çatışma riski geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinde de gündem olmuştu.

Gazetede şu değerlendirme yapılmıştı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki silahlı Kürt varlığını ortadan kaldırma emri verirse, Türk güçlerinin geçeceği yer Sayur Çayı Vadisi. Ancak aynı zamanda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye bırakmayacağını söylediği hat da burası… İki NATO müttefikinin çatışmaya girme ihtimali daha önce yaşanmış bir şey değil. Ancak ABD ve Türkiye arasında yıllardır giderek kötüleşen ilişkilerin o noktaya gelmesi akla gelmeyecek bir gelişme de değil. Eğer Türkiye, Münbiç'teki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatırsa ve ABD de buna cevap verirse, NATO üzerinde oluşacak baskı son derece ciddi olacak.