Bu izin bir de Ayasofya için verilse

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğince 3 yıl aradan sonra ayin yapıldı. Ayinlere terör nedeniyle ara verilmişti. Bundan önceki son ayin 2015 yılında yapılmıştı. Kilisede ilk ayin Ermenistan ile 2009 yılında başlatılan diplomatik açılımın bir sonucu olarak 2010'da icra edilmişti.

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın yönettiği ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Kilisedeki yer darlığı nedeniyle vatandaşların gruplar halinde içeri alındığı ayine, yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Ermenistan'dan özel ekip geldi

Ayin için Ermenistan'dan gelen müzik grubu da Ermenice ilahiler seslendirdi. Tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortak değeri beraber yaşadıklarını söyledi. Ersoy, "Dün olduğu gibi bugün de birlikte, Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Devlet Akdamar'a su getirecek

Son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verildiğini dile getiren Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tahsis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz.

Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi'nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum: Kasım ayına kadar kıyıdan 3.8 kilometre boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz." Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Ateşyan ve protokol üyeleri ellerindeki güvercinleri uçurdu.

Törene kimler katıldı?

Akdamar'daki ayine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Devlet restore ettirdi

Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede Avrupa Birliği sürecine katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005'te restorasyon çalışmaları başlatılmış ve kilise 2007'de 'Anıt Müze' olarak açılmıştı.

Sonrasında yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapılmıştı. En son 2015'te gerçekleştirilen ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van'a gelmişti. Daha sonra ayinler, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. İstanbul'daki Ayasofya Camii ide müze statüsüne sahip ancak bugüne kadar hükümet Ayasofya'da cuma namazına izin vermedi.

