Bu kafa barış getirmez

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Rusya; PYD/YPG'ye yanaşarak İran ve Türkiye ile birlikte başlattığı Astana sürecini baltaladı. Bununla da yetinmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moskova'da gerçekleştirdiği yapıcı zirveye rağmen terör örgütü PYD/YPG'ye arka çıktı.

Bu sürecin devamı olarak Rus askerleri, Kilis’in güneybatısında, Hatay'ın doğusunda yer alan Afrin’e konuşlandı. Bununla da yetinmeyen Ruslar, Münbiç kırsalında PYD’nin elindeki bazı köylerin Esad yönetimine devredilmesini sağladı.

Üçlü barış misyonu çöktü

Söz konusu gelişmeler Türkiye, İran ve Rusya arasında başlatılan Astana sürecini tümüyle sonlandırmasa da platformu 'olumlu sonuç alınması mümkün olmayan bir hale' dönüştürdü.

Oysa geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında Moskova'da gerçekleştirilen zirve, bugüne kadar Suriye'deki 6 yıllık kaosu sonlandırmak için atılan en ciddi adımdı. Bu zirvenin ardından Astana süreci de start almıştı. Gelinen noktada ne Rusya, ne İran, ne de Türkiye barıştan söz ediyor.

Türkiye'ye mesaj

Rusya ve ABD, PYD/YPG ile işbirliği yaparak otomatikman Türkiye'ye karşı ittifaka girmiş oldu. Zira Türkiye, 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekâtı'nı ABD ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlatmıştı.

Ancak ABD, Fırat Kalkanı'na verdiği desteği operasyonun ilk günlerinde geri çekti. Operasyonu Türkiye ile ÖSO birlikte sürdürdü; ABD zaman zaman ÖSO içindeki bazı unsurları yanına çekerek ÖSO’yu zayıflatma faaliyetlerinde bulundu. .

Rusya ve ABD'nin destek verdiği PYD/YPG'nin geçmişte en fazla ÖSO kuvvetlerini hedef alması Washington ve Moskova'nın Suriye'de Türkiye ile zıt kutuplarda yer aldığını ortaya koyuyor.

ÖSO’yu 'çete' olarak tanımlayan PYD, geçmişte ÖSO’nun ele geçirdiği yerleşim birimlerine PKK’nın yardımıyla saldırarak bu noktaları kontrol altına almıştı. Dahası PYD; ABD ve Rusya’dan aldığı destekle Arap ve Türkmen güçlerini de çete ilan etmekten geri durmuyor.

Suriye'de kim kimin yanında?

Türkiye, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ediyor. Bu ikiliye destek sağlayan herhangi bir ülke yok. Artık ne Suudi Arabistan, ne de Katar; Türkiye-ÖSO hattına destek veriyor.

ABD, Rusya, Batı dünyası ve İsrail; YPG/PYD'nin arkasında kümelenmiş durumda. Peşmerge Lideri Barzani'nin de 2014 yılında olduğu gibi yakın gelecekte PYD/YPG'ye destek vermesi bekleniyor. Peşmerge liderleri Barzani ve Talabani, geçtiğimiz hafta 'bağımsızlık referandumu' konusunda anlaştı. ABD başta olmak üzere Batı’ya sırtını dayayan PYD/PKK'nın da asıl niyeti bağımsız bir devlet kurmak.

Bu iki yapının eşzamanlı olarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri ve akabinde birleşmeleri bekleniyor. Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde Ankara-Barzani ilişkilerinin seyrinin nasıl olacağı merak konusu... Rusya, PYD/YPG'nin yanı sıra Esad yönetimine de arka çıkmaya devam ediyor. Suriye'de Rusya-ABD yakınlaşmasından rahatsız olan İran, Esad'a korumak adına Moskova'ya karşı sesini çıkarmıyor. Son dönemde İran'daki üslerin Rusya'nın kullanımına açılmasına İran ordusunun karşı çıkması da bunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Kuzey Suriye Federasyonu’nu ilan etmeden önce ‘başkent’ arayışında olan PYD, Suriye topraklarının derinlerinde, Türkiye’nin müdahale edemeyeceği uzaklıkta bir şehri belirlemeye çalışıyor.

PYD'nin Kürtlerin yaşamamasına rağmen Rakka kentinde ısrar etmesinin nedenlerinden biri de bu. PYD, ayrıca Rakka ile birlikte Suriye’nin petrol ve su rezervlerinin büyük kısmını kontrol altına almayı amaçlıyor.