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Bu koç 15 bin TL'ye satıldı

2. Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri kapsamında etkinliğin son gününde küçükbaş damızlık açık arttırmasında birbirinden değerli damızlık hayvanlar alıcıları ile buluşurken bir rekora imza atıldı ve 15 bin 100 TL’ye 'Suffolk' ırkı damızlık koç alıcı buldu

11 Eylül 2018 Salı 14:31
Bu koç 15 bin TL'ye satıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri'nde 'Suffolk' ırkı koç 15 bin 100 TL'ye alıcı buldu. Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri ilgi gördü. 3 günlük organizasyona yurdun çeşitli illerinden iştirak oldu. Adana, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ, Çankırı, Bolu, Çanakkale, Ankara gibi illerden gelenler açtıkları stantlarda küçükbaş hayvanlarını teşhir ederken, diğer üreticilerle de fikir alışverişi yapma imkanı buldu. 

Tanıtım günlerinde yüzlerce üreticinin açtığı stantlara ilgi son derece yoğundu. Stantları 3 gün boyunca 20 binden fazla kişinin gezdiği tahmin edilirken, 21 ırkta toplam 635 küçükbaş hayvan üreticilerle buluştu.

Programın bir diğer renkli gösterisi ise Damızlık Koç Yarışması’nda gerçekleşti. Yarışmada, yurdun dört bir yanından gelen üreticiler koyunlarını çeşitli ırk kategorilerinde jüri karşısına çıkardı.

Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin yer aldığı jüri, ırkların özelliklerini değerlendirerek puanlamalarda bulundu. Jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 3’e giren küçükbaş hayvan sahipleri küçük altından yeme kadar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Mısır, Yunanistan, Bulgaristan, Filistin ve Fas’tan da iştirak olurken, Macaristan ve Ukrayna temsilcileri fuarda stant açtı. Etkinliğin son gününde küçükbaş damızlık açık arttırmasında birbirinden değerli damızlık hayvanlar alıcıları ile buluşurken bir rekora imza atıldı ve 15 bin 100 TL’ye 'Suffolk' ırkı damızlık koç alıcı buldu. İHA
 

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