Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu yıl balıktan ses seda yok

Karadenizli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun geride kalan bir haftalık bölümünde özellikle palamuttan umduğunu bulamadı

Bu haber kez okundu.

Bu yıl balıktan ses seda yok
Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Talat Baş, son yılların en verimsiz sezon başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi. Palamudun az olduğu yıllarda hamsinin bol olduğunu gördüklerine işaret eden Baş, palamut avcılığı beklentilerini karşılamazsa umutlarını hamsiye bağlayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Marmara Denizi'nde 30 yıl sonra avlanan uskumru, İstanbul'daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Uskumrunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. HABER MERKEZİ
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bu Yıl Balıktan Ses Seda Yok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100