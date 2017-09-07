Bu yıl balıktan ses seda yok

Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Talat Baş, son yılların en verimsiz sezon başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi. Palamudun az olduğu yıllarda hamsinin bol olduğunu gördüklerine işaret eden Baş, palamut avcılığı beklentilerini karşılamazsa umutlarını hamsiye bağlayacaklarını vurguladı.
Öte yandan Marmara Denizi'nde 30 yıl sonra avlanan uskumru, İstanbul'daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Uskumrunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. HABER MERKEZİ
Öte yandan Marmara Denizi'nde 30 yıl sonra avlanan uskumru, İstanbul'daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Uskumrunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. HABER MERKEZİ