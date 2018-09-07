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'Buğdayda stok yeterli'

Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir' denildi

07 Eylül 2018 Cuma 16:37
'Buğdayda stok yeterli'

Tarım ve Orman Bakanlığınca, dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir. Haberde bu rakam sanki dünyada şu an mevcut bulunan stok miktarıymış gibi yansıtılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya buğday üretimi bu yıl 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona geriledi. Önemli ihracatçı ülkelerde üretim ve kalitede düşüş yaşandı. Rusya'da üretim 85 milyon tondan 67 milyon tona, Ukrayna'da 27 milyon tondan 25,5 milyon tona, Avrupa Birliği'nde (AB) 151 milyon tondan 136 milyon tona düştü. Dünya sezon sonu kapanış stokları 18 milyon ton azalışla 248 milyon tona inerken, önemli ihracatçıların (Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, ABD) sezon sonu kapanış stokları 20 milyon ton azalarak 62 milyon tona geriledi.

Açıklamada, üretim ve kalitedeki düşüşü müteakip, fiyatların artış trendine girdiğine dikkat çekilerek, cari ithal maliyetinin ton başına bin 540 lirayı bulduğu, dolar bazında yıllık yüzde 27'lik artış gerçekleştiği belirtildi. Yine de dünyada bugün itibarıyla cari tüketim düşüldükten sonra devir stoklarıyla birlikte toplam buğday arzının 860 milyon ton seviyesinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir. Haberde bu rakam sanki dünyada şu an mevcut bulunan stok miktarıymış gibi yansıtılmaktadır."
AA

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