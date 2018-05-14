Bugün İslam dünyasının kara günü

İngilizler tarafından bir asır önce işgal edilen Filistin'in kalbi Kudüs, bugün tarihinin en zor günlerinden birini yaşayamaya hazırlanıyor.

ABD, İsrail nezdindeki büyükelçiliğini düzenlenecek bir törenle resmen Kudüs'e taşıyacak. İsrail yönetimi ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla birlikte şehirdeki işgale 'uluslararası meşruiyet' devşirmenin kapısını aralamayı ümit ediyor.

İşin acı yönü Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Ürdün ve Bahreyn, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ses çıkarmayarak İsrail işgaline net destek veriyor!

Filistinlilerin acı günü

Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak andıkları günde düzenlenecek bir törenle Kudüs'e taşınacak olan ABD Büyükelçiliğinin açılışına Trump, telekonferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapacak. Kudüs'ün birçok caddesi şimdiden "Siyonist dostu Trump" ve "Trump Kudüs'ü muhteşem kılıyor" gibi ifadelerin yer aldığı afişlerle donatıldı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğini gösteren adres tabelası bizzat İsrailli Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat tarafından asıldı. İsrail tarafında adeta bir bayram havası yaşanırken şehrin asıl sahipleri olan Filistinlilerde ise büyük bir hayal kırıklığı hakim. Ancak Filistinliler bununla birlikte yarın barışçıl gösteriler düzenleyerek yaşananlara tepkilerini bir kez daha göstermeye hazırlanıyorlar.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Aslında Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamber Efendimizin miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa ile Hıristiyan ve Yahudilerin en kutsal mekânlarına ev sahipliği yapan Kudüs, 1917'de Osmanlı egemenliğinden çıktığından beri sıkıntılı günler yaşıyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, yarım asırdır burayı Yahudileştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Etrafı surlarla çevrili kadim şehir ile Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Hıristiyan ve Yahudilerin kutsal mekânları da Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Filistinliler Kudüs'e giremiyor

Batı Şeria'da yaşayan 3 milyona yakın Filistinli, İsrail'in etraflarına ördüğü duvardan dolayı Kudüs'e giremiyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinlinin de Kudüs'e girişi yasak.

İsrail, o da sadece Cuma günleri geçerli olmak üzere sınırlı sayıda yaşlı Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin veriyor.

Vatanlarından sürülerek dünyaya dağılan 5 milyon civarındaki Filistinli mülteci de en büyük rüyası olan Kudüs'e dönme imkânından yoksun. Bugün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli sayısı sadece 300 binin biraz üzerinde.

Onlar da ev yıkımlarından tutuklamalara pek çok tehdit ve zorluklarla karşı karşıya. İsrail'in Doğu Kudüs'ü fiilen ilhak etmesine rağmen burada yaşayan Filistinliler, İsrail vatandaşı sayılmıyor ve vatandaşlık haklarından yararlanamıyor. Doğu Kudüs'te yaşayan 300 binin biraz üzerindeki Filistinli nüfus, İsrail makamlarının verdiği 'Kudüs Kimlik Kartı' ile şehirde sürekli ikamet etme iznine sahip bulunuyor.

Söz konusu Filistinliler, aynı zamanda Ürdün pasaportuna da sahipler ancak bu pasaportlarda herhangi bir vatandaşlık numarası bulunmuyor. Bu nedenle tam olarak Ürdün vatandaşı da sayılmayan Doğu Kudüslü Filistinlilerin, Ürdün'de çalışma ve devlet hizmetlerinden yararlanma hakkı yok.

İsrail 1967'den bu yana 14 bin Filistinlinin ikamet iznini iptal ederek Doğu Kudüs dışına sürdü. Dahası Doğu Kudüs'te bugün 200 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.