Bulun bu hainleri

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Manisa'da Mehmetçiğe karşı hain plan mı hazırlandı? Öyle ya bölgenin suyunda sorun olsa sadece Mehmetçik mi zehirlenir? Mehmetçik için pişirilen yemekten yiyen aşçılara ya da mutfak çalışanlarına neden bir şey olmuyor yoksa onlar pişirdikleri yemekten yemiyor mu? Yoksa asker in yemeğine bir şey mi katılıyor? Meşhur şap efsanesi yeniden mi hortladı? Peki, Manisa'daki bu vahim olayı muhalefetin TBMM gündemine taşıması neden AK Partili milletvekilleri tarafından engellendi? Neler oluyor Manisa'da?

İlk zehirlenme olayı 23 Mayıs’ta

Manisa'da ilk zehirlenme hadisesi 23 Mayıs'ta meydana geldi. Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı. 16 Haziran Cuma günü Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, ardından hepsi taburcu edilmişti. 17 Haziran Cumartesi günü ise yine Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 731 asker zehirlendi. 23 Mayıs'ta olduğu gibi çok sayıda Mehmetçiğin zehirlendiği kışlanın Arif Seyhun Kışlası olması dikkat çekiyor. Peki, neden 23 Mayıs ve 17 Haziran da, aradaki diğer tarihler değil?

Bakan Işık’a tepki

Yüzlerce askerin hastanelere kaldırılması üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Manisa'ya geldi. Bakan Fikri Işık, Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AKP Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur ile birlikte Manisa Merkez Efendi Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti. Bakan Işık'a hastane girişinde bazı vatandaşlar ve asker yakınları tepki gösterdi. Polis hastane girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

İlk ciddi mesaj

Fikri Işık ise yaptığı açıklamada "Bırakın AK Parti'li olmayı, babamın oğlu olsa işini doğru yapmayan, askerimizin sağlığı ile ilgili en küçük ihmali olan herkesten gerekli hesabı sorarım. Orada ihmali olduğu noktasında tereddüt ettiğimiz tüm kamu görevlileri ile ilgili idari tahkikat da başlatılmıştır, ayrıca adli tahkikat da başlamıştır" dedi.