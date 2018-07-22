Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Bursa'da 'mıhlama' rekoru

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama yaptı. Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince İznik Gölü sahilinde düzenlenen şenliklerde 'en fazla kişiyle mıhlama yapma rekoru' denemesi için alana 100 piknik tüpü konuldu

22 Temmuz 2018 Pazar 14:06
Bursa'da 'mıhlama' rekoru

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama yaptı. Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince İznik Gölü sahilinde düzenlenen şenliklerde 'en fazla kişiyle mıhlama yapma rekoru' denemesi için alana 100 piknik tüpü konuldu. Festival alanında alınan başvurular neticesinde 68 ev kadını rekor denemesi için piknik tüplerinin başına geçti. Kadınların daha önceden hazırlanan malzemelerle aynı anda yaptığı mıhlamalar, jüri üyeleri ve noter tarafından kayıt altına alındı. Renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesi için dernek yöneticilerinin Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağı bildirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın da katıldığı etkinlikte pişirilen mıhlamalar, rekor için gerekli işlemlerin yapılmasının ardından vatandaşlara ikram edildi. Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, şenliklerin ana sponsoru Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a plaket takdim etti. AA

Anahtar Kelimeler:
BursaMıhlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta çirkin oyun
Irak'ta çirkin oyun
Faizler yine artacak!
Faizler yine artacak!
Akın akın geliyorlar
Akın akın geliyorlar
BRICS'ten Türkiye hamlesi
BRICS'ten Türkiye hamlesi
Mecliste iki kritik gündem
Mecliste iki kritik gündem
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Çin'den Afrika'ya önemli ziyaret
Çin'den Afrika'ya önemli ziyaret
Safiye İnci tutuklandı
Safiye İnci tutuklandı
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim