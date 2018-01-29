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Burseya Dağı'na TSK üssü

Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı, TSK üssü oluyor. Kritik noktaya sekiz tank ve 12 zırhlı araç gönderildi. Stratejik dağa bir de kule inşa edilecek. İnşa edilecek kule, dağın çevresinde sekiz kilometrelik alanı kuş bakışı görmeyi sağlayacak.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:37
Burseya Dağı'na TSK üssü

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" 11. gününde devam ediyor.

Burseya Dağı'nı alarak büyük ilerleme kaydeden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri şimdi Raco’ya doğru ilerliyor.

Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetlerince havadan ve karadan bombalanmaya devam ediliyor. Pazar günü teröristlerden temizlenen Burseya Dağı, Türk üssü olacak. YPG'li teröristlerden alınan kritik noktaya sekiz tank ve 12 zırhlı araç gönderildi.

Stratejik dağa bir de kula inşa edilecek. İnşa edilecek kule, dağın çevresinde sekiz kilometrelik alanı kuş bakışı görmeyi sağlayacak. Türk hava kuvvetleri gece boyunca hem savaş uçakları hem de Atak helikopterleriyle terör mevzilerini vurdu. Afrin çevresi, Minnig havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin'deki YPG mevzileri bombardımana tutuldu.

597 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca gerçekleştirdiği hava harekatında, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 44 hedef imha edildi.

Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur."

Açıklamada, hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 21:05
Anahtar Kelimeler:
TSKSuriyeAfrinZeytin Dalı
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